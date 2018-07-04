Погорилая выходит замуж

20-летняя спортсменка рассказала, что Невский сделал ей предложение в Париже на Эйфелевой башне.

По словам Погорилой, она «мечтала» об этом событии. Фигуристка назвала Невского человеком, рядом с которым она «чувствует себя уверенной».

«С некоторых пор я почувствовала, что с ним разделю жизнь», — подчеркнула она.

Свадьба пары состоится в Москве.

Погорилая в 2016 году завоевала «бронзу» чемпионата мира. Также она становилась серебряным и дважды бронзовым призером чемпионатов Европы.

25-летний Невский выступал за Россию и представлял Латвию в танцах на льду. Перед Олимпиадой-2018 он завершил карьеру.