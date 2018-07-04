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Погорилая выходит замуж
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Погорилая выходит замуж 

Рамблер 20 часов назад
Фото: ТАСС
Российская фигуристка Анна Погорилая 14 июля выйдет замуж за своего коллегу Андрея Невского. Об этом сообщает РИА Новости.
20-летняя спортсменка рассказала, что Невский сделал ей предложение в Париже на Эйфелевой башне.
По словам Погорилой, она «мечтала» об этом событии. Фигуристка назвала Невского человеком, рядом с которым она «чувствует себя уверенной».
«С некоторых пор я почувствовала, что с ним разделю жизнь», — подчеркнула она.
Свадьба пары состоится в Москве.
Погорилая в 2016 году завоевала «бронзу» чемпионата мира. Также она становилась серебряным и дважды бронзовым призером чемпионатов Европы.
25-летний Невский выступал за Россию и представлял Латвию в танцах на льду. Перед Олимпиадой-2018 он завершил карьеру.
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