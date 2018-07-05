Навка рассказала подписчикам о своих мучениях

Недавно у Татьяны Навки начался долгожданный отпуск. Теперь она радует свою интрнет-аудиторию солнечными снимками, на которых позирует в компании близких. Несколько часов назад в ее микроблоге появился кадр из ресторана.

На снимке без труда можно заметить, что на столике перед спортсменкой стоит сразу несколько тарелок с разнообразыми десертами. «Вы думали, я не ем сладкое! Думали, я всесильная! Нееееет Я тоже человек! Я женщина, со своими слабостями! Но после, я себя мучаю и наказываю» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала она пост. Отметим, что за день до этого звезда публиковала фото, на котором запечатлена там же, на отдыхе, но за занятием йогой.