Сотникова: если наши обыграют Хорватию, перекрашусь в блондинку или набью тату

Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи в женском одиночном фигурном катании россиянка Аделина Сотникова рассказала, что готова на изменения во внешности в случае победы сборной России по футболу над хорватами в четвертьфинале чемпионата мира в России.

«Если наши выиграют в субботу, то я… Не знаю даже, перекрашусь полностью в блондинку или набью татушку (на пальчике), да простит меня папа. Какие ваши варианты? Подсказывайте», — написала Сотникова на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть запись можно на странице Сотниковой в сети «Инстаграм».