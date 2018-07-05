Ещё
Сотникова: если наши обыграют Хорватию, перекрашусь в блондинку или набью тату
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотникова: если наши обыграют Хорватию, перекрашусь в блондинку или набью тату 

Чемпионат.com 9 часов назад
Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи в женском одиночном фигурном катании россиянка Аделина Сотникова рассказала, что готова на изменения во внешности в случае победы сборной России по футболу над хорватами в четвертьфинале чемпионата мира в России.
«Если наши выиграют в субботу, то я… Не знаю даже, перекрашусь полностью в блондинку или набью татушку (на пальчике), да простит меня папа. Какие ваши варианты? Подсказывайте», — написала Сотникова на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть запись можно на странице Сотниковой в сети «Инстаграм».
Чемпионат.com: последние новости
Плющенко: после ОИ-2018 сказал, что Медведева или Загитова уйдёт от Тутберидзе Коляда выступит на этапах Гран-при в Финляндии и России Синхронистка Субботина выиграла сольную программу на юниорском ЧЕ в Финляндии
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы города с самыми красивыми болельщицами7
FIFA наказала защитника сборной РФ29
Бышовец назвал условия победы над хорватами4
Хорватские СМИ унизили сборную РФ15
Россия призвала лишить США спортивных игр184
Видео
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:51
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
MMA
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:23
Назван главный козырь российской сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:51
Россия призвала лишить США спортивных игр
Летние виды спорта
05:36
Аршавин поставил Россию на последнее место
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:25
Еще две команды на ЧМ лишились тренеров
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение