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Туктамышева: после шикарной игры нашей сборной не могла не увлечься футболом
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Туктамышева: после шикарной игры нашей сборной не могла не увлечься футболом 

Чемпионат.com 10 часов назад
Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева рассказала, что выступление сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира заставило её пересмотреть отношение к этому виду спорта. «Вообще никогда не любила футбол, но после этого чемпионата мира и, конечно же, шикарной игры нашей сборной я не могла не увлечься им! И думаю, я далеко не единственная! Спасибо за красивый футбол! Спасибо за достойную игру! Это были незабываемые эмоции!» — написала Туктамышева на своей странице в сети «Инстаграм».
Напомним, что сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила в серии пенальти команде Хорватии.
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