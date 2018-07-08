Ещё
Туктамышева: после шикарной игры сборной России не могла не увлечься футболом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туктамышева: после шикарной игры сборной России не могла не увлечься футболом 

Чемпионат.com 3 часа назад
Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поблагодарила сборную России по футболу за красивую игру и незабываемые эмоции после чемпионата мира-2018.
«Вообще никогда не любила футбол, но после этого чемпионата мира и, конечно же, шикарной игры нашей сборной, я не могла не увлечься им! И думаю, я далеко не единственная! Спасибо за красивый футбол! Спасибо за достойную игру! Это были незабываемые эмоции!» — написала Туктамышева на своей странице в сети «Инстаграм».
В четвертьфинале домашнего чемпионата мира российские футболисты уступили Хорватии в серии послематчевых пенальти.
Чемпионат.com: последние новости
Сотникова — о победе сборной России: такие эмоции испытывала только на Олимпиаде Олич: ни за что не пробил бы пенальти так, как Смолов Черчесов — болельщикам: ваша поддержка окрыляет, чувствуем её во всех уголках
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Федя, дичь: почему проиграла сборная России25
Путин отреагировал на проигрыш сборной России117
Вида объяснил свой выкрик «Слава Украине!»16
«Еще вопросы есть?» Черчесов сорвался на журналиста112
Раскрыт «заговор» в матче России с Хорватией770
Видео
00:08
Вида объяснил свой выкрик «Слава Украине!»
Футбол Прочее
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
Овечкин прокомментировал успех сборной
Хоккей Прочее
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Сборная России обратилась к болельщикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Россияне нашли способ накликать беду на Хорватию
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Раскрыт «заговор» в матче России с Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:22
В Москве умер иностранный болельщик
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение