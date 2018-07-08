Туктамышева: после шикарной игры сборной России не могла не увлечься футболом

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поблагодарила сборную России по футболу за красивую игру и незабываемые эмоции после чемпионата мира-2018.

«Вообще никогда не любила футбол, но после этого чемпионата мира и, конечно же, шикарной игры нашей сборной, я не могла не увлечься им! И думаю, я далеко не единственная! Спасибо за красивый футбол! Спасибо за достойную игру! Это были незабываемые эмоции!» — написала Туктамышева на своей странице в сети «Инстаграм».

В четвертьфинале домашнего чемпионата мира российские футболисты уступили Хорватии в серии послематчевых пенальти.