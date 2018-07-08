Пападакис: ощущение льда и скорости похоже на наркотик

Серебряный призёр ОИ-2018, трёхкратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы, французская фигуристка Габриэла Пападакис, выступающая в танцевальном дуэте с Гийомом Сизероном , рассказала о планах на будущее.

«Мы хотим продолжать и выходить за пределы своих возможностей. Забудьте о наших рекордах. Мы знаем, что нам будет очень тяжело, но это вызов, и мы к нему готовы. Мы хотим оставаться чемпионами мира и Европы в ближайшие четыре года. И, конечно же, мы хотим выиграть Олимпийские игры. Понимаю, что это сумасшедшие планы, но мир принадлежит мечтателям! Мы только что закончили отдых и теперь возвращаемся в Канаду, чтобы готовиться к новому сезону. Мы будем работать над хореографией и готовиться к первым стартам.

Я считаю, что фигурное катание — прекрасный вид спорта. Не только из-за физической подготовки, но и потому, что даёт спортсмену свободу и возможность выражаться через искусство. Это очень важно. К тому же, ощущение льда и скорости похоже на наркотик…» — приводит слова Пападакис ekirikas.com