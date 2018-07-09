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Татьяна Тарасова помогла омской фигуристке подготовиться к сезону
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Татьяна Тарасова помогла омской фигуристке подготовиться к сезону 

Омск Здесь 3 часа назад
Фото: Омск Здесь
Обладателем новых программ от легендарного тренера стала Полина Цурская. Шикарный подарок к своему 17-летию (11 июля) получила талантливая российская фигуристка Полина Цурская. Как сообщает официальный сайт Татьяны Тарасовой, знаменитый тренер совместно с хореографом Никитой Михайловым поставили новые программы для тренирующийся в ЦСКА омички.
Чемпионка II юношеских Олимпийских игр, победительница финала Гран-при среди юниоров 2015 года готовится к своему второму сезону на взрослом уровне. Лучшим результатом Цурской в минувшем году стала бронза на этапе Гран-при в японской Осаке. В мае 2018 года спортсменка приняла решение прекратить сотрудничество с Этери Тутберидзе и перешла в группу Елены Буяновой.
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