Тренеры Игорь и Тамара Москвины безвозмездно передали свой уникальный видеоархив в ЦГАЛИ СПб

Известные тренеры по фигурному катанию Игорь и Тамара Москвины безвозмездно передали свой уникальный видеоархив в Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт–Петербурга (ЦГАЛИ СПб), сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания России (ФФККР).

В переданном архиве насчитывается более ста записей выступлений и тренировок советских, российских и зарубежных фигуристов. Коллекция материалов, которую на протяжении многих лет создавали и собирали Игорь Борисович и Тамара Николаевна, станет доступной для специалистов и любителей фигурного катания.

"В подготовке спортсменов Игорь Борисович Москвин использовал видеосъемку. Он был увлечен этим делом, как и другие наши тренеры. В те годы не было айпадов, телефонов, фигуристы снимали прокаты на пленочные камеры, потом эти пленки проявляли, смотрели, разбирали моменты. За многие годы работы в нашей коллекции собралось много видеоматериалов с соревнований, тренировок, сборов, съемки отдельных элементов, которые в те годы фигуристы только осваивали, исполняли впервые. Это видео не только наших спортсменов, но и зарубежных фигуристов, соревнований, прокатов, начиная с 1952 года.

Среди них выступления многих-многих спортсменов (список смотрите ниже — прим.) других вплоть до сегодняшних дней. Эти видеоматериалы вполне могут быть наглядным пособием в тренерской работе. Они также будут интересны и любителям, поклонникам фигурного катания, журналистам, создателям документальных фильмов об истории мирового и отечественного фигурного катания.

Нам с Игорем Борисовичем хотелось, чтобы этот архив не пропал, а был бы полезен. Нам очень повезло, что сотрудники архива литературы и искусства Санкт–Петербурга, которым мы предложили наши пленки, сразу откликнулись и подошли к делу серьезно и вдумчиво. Работа уже началась, часть пленок «оцифрована», со временем на цифровую запись будут «переведены» и остальные пленки, что значительно облегчит доступ всех заинтересованных лиц к видеоматериалам. Создан также первоначальный каталог, используя который можно найти нужный материал", — рассказала Тамара Москвина.

Искренние слова благодарности нашим выдающимся тренерам Игорю Борисовичу и Тамаре Николаевне Москвиной за то, что они сделали — собрали, сохранили и передали видеоматериал. Это в лучших традициях отечественного меценатства.