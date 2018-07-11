«Пошли в ***!» Россиянка накинулась на хейтеров

Российская фигуристка Екатерина Боброва на своей странице в Instagram призвала подписчиков не стесняться иметь свое мнение, не обращая внимания на недоброжелателей.

«Некоторые люди, назовём их «самыми умными», очень часто стали высказывать своё негативное мнение. «Вот она себе ляхи отрастила!», «Лучше бы он ничего не писал, а молчал. Умнее бы казался…», — написала фигуристка.

Боброва обратилась к своим подписчикам, которые из-за таких «самых умных» расстраиваются и «боятся сделать или сказать что-то лишнее».

«Пошли эти «самые умные» в жопу! Простите, конечно, за мой французский. Но наболело. Вы, друзья, имеете право на своё собственное мнение! И надевать то, что считаете красивым/модным/по погоде! И иметь своё собственное видение мира!», — призвала Боброва.

Фигуристка призналась, что окружающие часто не понимают ее любви к группе «Руки вверх», и заявила, что несмотря на критику, не собирается этого стесняться.

«Так что Сердючку в уши, натянули лосины и вперёд грудью, как королева, как королева!», — заключила Екатерина.