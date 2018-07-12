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Медведва сравнила тренировки Тутберидзе и Орсера
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Евгения Медведева рассказала, в чём самая большая разница между Россией и Канадой 

RT на русском 12 часов назад
Фото: ©Sho Tamura globallookpress.com
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, в чём самая большая разница между Россией и Канадой, где она уже неделю тренируется под руководством нового тренера Брайана Орсера.
«В первую очередь, для меня необычно, что все люди здесь практически всегда улыбаются. Когда ты встречаешь кого-то, то тебя обязательно спрашивают: «Как дела? Как твой день?» Первое время я не понимала: «Почему вы у меня всё это спрашиваете?» Это очень необычно. Но я думаю, что это даже лучше для развития, для тренировок. Здесь гораздо спокойнее. Это хорошо», — приводит слова Медведевой John Wilson Blades на YouTube-канале.
Она также поделилась впечатлениями от тренировок под руководством Брайана Орсера.
«Всё отличается друг от друга по сравнению с Россией. На тренировки стало уходить меньше времени, но увеличилось количество тренировок. В России у меня было две полуторачасовых тренировки в день. А здесь они короче по времени, но их больше. Это сложнее для меня, пока. Но тренировки с Орсером оставляют позитивное впечатление. Он постоянно просит меня успокоиться», — добавила Медведева.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева приступила к тренировкам в Брайаном Орсером в Канаде.
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