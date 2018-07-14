Медведеву-диссидентку затравили в Сети

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Фигуристку Медведеву назвали «спортивным диссидентом» за отзывы о России из Канады 

Деловая газета «Взгляд» 10 часов назад
В социальных сетях раскритиковали российскую фигуристку Евгению Медведеву, которая призналась, что стала чувствовать себя спокойнее после переезда в Канаду.
«Для меня необычно, что все люди здесь практически всегда улыбаются. Когда ты встречаешь кого-то, то у тебя обязательно спросят: «Как дела? Как твой день?» Это очень необычно, но я думаю, что это даже лучше для тренировок, здесь мне спокойнее», — сказала Медведева, интервью с которой опубликовано на Youtube-канале производителя коньков John Wilson Blades.
Фигуристка сказала, что тренировочный режим в Канаде также отличается от того, как все устроено в России. «На тренировки, например, у нас уходит меньше времени, но сами тренировки происходят чаще», — сказала она, отметив, что в России тренировалась дважды в день по полтора часа, а в Канаде она тренируется чаще, но меньше по времени, «но это даже сложнее».
«Но тренировки с [канадским тренером Брайаном] Орсером такие позитивные. Он постоянно старается сделать так, чтобы я была спокойна», — сказала Медведева.
В социальных сетях и в комментариях под интервью Медведеву резко раскритиковали за недостаток патриотизма и отношение к своему прежнему тренеру Этери Тутберидзе.
«Через пару лет, когда окрепнут Трусова, Щербакова, Косторная и Федерация прекратит надувать вторую оценку «богине компонентов», я с удовольствием посмотрю, как позабытая Медведева будет метаться, пытаясь сохранить остатки былой славы. Медальку золотую ей не подарили. Кем бы она была без Этери, *** неблагодарная», — пишет в комментариях под интервью фигуристки пользователь с ником Ольга Игнатьева. Автор комментария также добавляет, что Тутберидзе взяла Медведеву «сопливым ребенком» и сделала ее «чемпионкой, звездой и миллионером».
«Ой, ну народ… Давно было понятно, что она рано или поздно уйдет и уедет из России. Я думаю, в итоге она все же сменит гражданство, в России слишком высокая конкуренция, а ей хочется кататься на высоком уровне как можно дольше. Ее никогда не интересовала русская культура. (…) Идеальный спортивный диссидент. Думаю, нужно просто признать, что Евгения Медведева уехала, навсегда, в Россию не вернется никогда, и скоро и выступать за нее не будет, и пожелать ей счастливого пути», — пишет Koirym.
«Женя, мне жаль тебя уже становится, что ты несдержанна на язык. (…) Пока радуйся улыбкам канадцев. Россию же никогда не забывай и почитай — она тебе нужна, а не ты России сейчас», — пишет Виктор Шабля.
«Скатертью дорожка! Прибежит, поджав хвост, как и остальные, рано или поздно», «Страшная, завистливая девушка», «Добейся с новым тренером отличных результатов, а там посмотрим», «Где тепло, там и родина», — пишут другие авторы.
«Могла бы остаться в России. Все это женские разборки. Ничего хорошего из этого не получится», — пишет Татьяна Засько.
«Со стороны этой спортсменки сие есть большое свинство — намекать на неказистость страны, в которой родилась и жила. Не разглагольствовать ей надо, а тренироваться побольше», — пишет pilsener1842.
«Бедная девочка, не умеет достойно проигрывать! Вместо честной спортивной борьбы, жалкие амбиции. Категория «ошибочно рожденных в России», — пишет MRT.
«Несомненно такой ласковый тренер доведет-таки тебя до олимпийской награды, не то, что наши «садисты», — иронизирует Donpedro435.
Напомним, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева прекратила сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе и в июне прибыла в Канаду для работы с новым тренером Брайаном Орсером. Медведева также вошла в состав российской сборной по фигурному катанию.
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