Фигуристка Погорилая вышла замуж за Невского

Как сообщила в своем Инстаграме экс-фигуристка Эмма Гаджиева, бронзовый призер чемпионата мира-2016 по фигурному катанию Анна Погорилая вышла замуж за бывшего фигуриста Андрея Невского.

— Как же трогательно. Такие стильные. Поздравляем, — прокомментировала свадебную фотографию молодоженов Гаджиева.

Ранее 20-летняя Погорилая признавалась, что хочет взять фамилию мужа, но свою прежнюю желает оставить в качестве спортивного псевдонима.

😍😍😍 Как же трогательно!👰🏼👱🏽‍♂️ Такие стильные! ПОЗДРАВЛЯЕМ! #АннаПогорилая #АндрейНевский #свадьба #любовь #фигурноекатание

Публикация от Эмма Гаджиева (@emma_figuristo4ka) 14 Июл 2018 в 6:42 PDT