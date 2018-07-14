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Фигуристка Погорилая вышла замуж за Невского
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Фигуристка Погорилая вышла замуж за Невского 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Как сообщила в своем Инстаграме экс-фигуристка Эмма Гаджиева, бронзовый призер чемпионата мира-2016 по фигурному катанию Анна Погорилая вышла замуж за бывшего фигуриста Андрея Невского.
— Как же трогательно. Такие стильные. Поздравляем, — прокомментировала свадебную фотографию молодоженов Гаджиева.
Ранее 20-летняя Погорилая признавалась, что хочет взять фамилию мужа, но свою прежнюю желает оставить в качестве спортивного псевдонима.
😍😍😍 Как же трогательно!👰🏼👱🏽‍♂️ Такие стильные! ПОЗДРАВЛЯЕМ! #АннаПогорилая #АндрейНевский #свадьба #любовь #фигурноекатание
Публикация от Эмма Гаджиева (@emma_figuristo4ka) 14 Июл 2018 в 6:42 PDT
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