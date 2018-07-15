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Для Евгении Медведевой изготовили лезвия из розового золота
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Для Евгении Медведевой изготовили лезвия из розового золота 

Российский стадион 2 часа назад
Фото: Российский стадион
Серебряный призер ОИ-2018 в командных соревнованиях российская фигуристка Евгения Медведева показала обновленную версию своих коньков.
В новом сезоне двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании будет выступать в коньках с лезвиями, выполненными из розового золота.
— Совершенство из розового золота. Для меня большая честь, быть первым обладателем этих невероятных лезвий. Эти лезвия стали не просто инструментом, эти лезвия стали ювелирным изделием, сделанным из настоящего розового золота. Было очень интересно поэкспериментировать и обклеить коньки стразиками, — написала фигуристка в Instagram.
Напомним, что в текущее межсезонье 18-летняя Медведева перебралась тренироваться в Торонто, сменив Этери Тутберидзе на Брайна Орсера.
Фото: instagram.com/jmedvedevaj/
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