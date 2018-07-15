Медведева показала коньки, в которых будет выступать в новом сезоне 

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева продемонстрировала коньки, в которых она планирует выступать в новом сезоне.
«Совершенство из розового золота. Для меня большая честь быть первым обладателем этих невероятных лезвий. Эти лезвия стали не просто инструментом, эти лезвия стали ювелирным изделием, сделанным из настоящего розового золота. Спасибо. П. С. Было очень интересно поэкспериментировать и обклеить коньки стразиками», — написала Медведева на своей странице в сети «Инстаграм». В настоящий момент спортсменка проводит тренировочные занятия в Канаде под руководством Брайана Орсера.