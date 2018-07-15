Медведева показала новые коньки из розового золота

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева показала коньки, в которых будет выступать в новом сезоне. В настоящее время спортсменка тренируется в Канаде под руководством Брайана Орсера.
"Совершенство из розового золота. Для меня большая честь быть первым обладателем этих невероятных лезвий, — написала Медведева в Инстаграме. — Эти лезвия стали не просто инструментом, эти лезвия стали ювелирным изделием, сделанным из настоящего розового золота. Спасибо.
П. С. Было очень интересно поэкспериментировать и обклеить коньки стразиками".