Фигуристы Боброва и Депутат обвенчались 

Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи в командном турнире фигуристов россиянка Екатерина Боброва сообщила о венчании со своим мужем Андреем Депутатом.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь», — написала Боброва на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть фотографию можно на странице Бобровой в сети «Инстаграм».
Боброва и Депутат стали мужем и женой в июле 2016 года. Екатерина выступает в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьёвым. Депутат катался в парах с Василисой Даванковой и Верой Базаровой, а летом 2017 года завершил карьеру.