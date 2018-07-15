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Фигуристы Боброва и Депутат обвенчались
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Фигуристы Боброва и Депутат обвенчались 

Чемпионат.com 9 часов назад
Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи в командном турнире фигуристов россиянка Екатерина Боброва сообщила о венчании со своим мужем Андреем Депутатом.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь», — написала Боброва на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть фотографию можно на странице Бобровой в сети «Инстаграм».
Боброва и Депутат стали мужем и женой в июле 2016 года. Екатерина выступает в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьёвым. Депутат катался в парах с Василисой Даванковой и Верой Базаровой, а летом 2017 года завершил карьеру.
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