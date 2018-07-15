Фигуристы Боброва и Депутат обвенчались

Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи в командном турнире фигуристов россиянка Екатерина Боброва сообщила о венчании со своим мужем Андреем Депутатом.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь», — написала Боброва на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть фотографию можно на странице Бобровой в сети «Инстаграм».