Средь бела дня: призера Сочи-2014 зарезали в Казахстане

25-летний казахстанский фигурист Денис Тен , бронзовый призер Олимпийских игр — 2014 в Сочи, скончался в Центральной городской клинической больнице Казахстана в Алма-Ате в результате кровопотери от ножевого ранения в верхнюю часть бедра.

19 июля днем в Центральную городскую клиническую больницу Алма-Аты с ножевым ранением поступил ведущий фигурист Казахстана, бронзовый призер Олимпийских игр — 2014 в Сочи Денис Тен.

Как сообщили РИА «Новости» в управлении здравоохранения Казахстана, для лечения 25-летнего спортсмена был собран консилиум.

«Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу, предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов. Наружное кровотечение», — говорилось в сообщении.

При этом состояние 25-летнего спортсмена оценивалось медиками как крайне тяжелое в связи с большой кровопотерей. В больницу Тен поступил без сознания, потеряв три литра крови.

«С момента поступления состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое, в экстренном порядке были начаты реанимационные мероприятия, на фоне реанимационных мероприятий пациент взят на оперативное лечение с привлечением всех ведущих необходимых специалистов», — цитирует сообщение медицинского ведомства inform.kz.

Вызов на пульт скорой помощи о ножевом ранении поступил в 14.56 по местному времени, после чего бригада в экстренном порядке выехала на место происшествия, доставив спортсмена в больницу меньше чем через полчаса.

«Пациент был доставлен в клинику в 15:23. Скорую вызвали прохожие, он лежал без сознания и с большой потерей крови. Состояние остается критическим. Гемолитический шок. Мы принимаем все необходимые меры. Ресурсы у нас есть, кровь дополнительно не нужна», — прокомментировал ситуацию руководитель управления здравоохранения Алматы Серикжан Мусинов.

Однако спасти Тена, у которого были диагностированы повреждения суставов бедра и наружное кровотечени, врачам не удалось, и они вынуждены были констатировать смерть потерпевшего.

По факту нападения на спортсмена уже начато расследование и заведено уголовное дело, а полиция выступила с официальным заявлением.

«Сегодня около 15 часов (12.00 мск) на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой Теном Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки Тену было нанесено ножевое ранение», — говорится в сообщении полиции.

Стражи порядка Алма-Аты ведут в данный момент розыск двух неустановленных лиц, подозреваемых в нанесении ножевого ранения фигуристу. Также принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых. На поимку преступников ориентирован весь личный состав ДВД города.

Денис Тен являлся заслуженным мастером спорта Казахстана. Его главным спортивным достижением была бронзовая медаль на Олимпийских играх в Сочи в мужском одиночном катании.

Там он показал только девятый результат после короткой программы, зато прекрасно откатал произвольную, уступив только безоговорочным лидерам соревнований японцу Юдзуру Ханю и канадцу Патрику Чану, и по сумме баллов на 1,18 сумел опередить испанца Хавьера Фернандеса , вырвав бронзовую медаль.

Кроме того, Тен был серебряным призером чемпионата мира-2013 в Лондоне и бронзовым медалистом шанхайского первенства мира в 2015 году.

За профессиональную карьеру на счету казахстанского спортсмена победы в Универсиаде, Азиатских играх и Турнире четырех континентов.