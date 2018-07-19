Средь бела дня: призера Сочи-2014 зарезали в Казахстане 

25-летний казахстанский фигурист Денис Тен, бронзовый призер Олимпийских игр — 2014 в Сочи, скончался в Центральной городской клинической больнице Казахстана в Алма-Ате в результате кровопотери от ножевого ранения в верхнюю часть бедра.
19 июля днем в Центральную городскую клиническую больницу Алма-Аты с ножевым ранением поступил ведущий фигурист Казахстана, бронзовый призер Олимпийских игр — 2014 в Сочи Денис Тен.
Как сообщили РИА «Новости» в управлении здравоохранения Казахстана, для лечения 25-летнего спортсмена был собран консилиум.
«Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу, предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов. Наружное кровотечение», — говорилось в сообщении.
При этом состояние 25-летнего спортсмена оценивалось медиками как крайне тяжелое в связи с большой кровопотерей. В больницу Тен поступил без сознания, потеряв три литра крови.
«С момента поступления состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое, в экстренном порядке были начаты реанимационные мероприятия, на фоне реанимационных мероприятий пациент взят на оперативное лечение с привлечением всех ведущих необходимых специалистов», — цитирует сообщение медицинского ведомства inform.kz.
Вызов на пульт скорой помощи о ножевом ранении поступил в 14.56 по местному времени, после чего бригада в экстренном порядке выехала на место происшествия, доставив спортсмена в больницу меньше чем через полчаса.
«Пациент был доставлен в клинику в 15:23. Скорую вызвали прохожие, он лежал без сознания и с большой потерей крови. Состояние остается критическим. Гемолитический шок. Мы принимаем все необходимые меры. Ресурсы у нас есть, кровь дополнительно не нужна», — прокомментировал ситуацию руководитель управления здравоохранения Алматы Серикжан Мусинов.
Однако спасти Тена, у которого были диагностированы повреждения суставов бедра и наружное кровотечени, врачам не удалось, и они вынуждены были констатировать смерть потерпевшего.
По факту нападения на спортсмена уже начато расследование и заведено уголовное дело, а полиция выступила с официальным заявлением.
«Сегодня около 15 часов (12.00 мск) на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой Теном Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки Тену было нанесено ножевое ранение», — говорится в сообщении полиции.
Стражи порядка Алма-Аты ведут в данный момент розыск двух неустановленных лиц, подозреваемых в нанесении ножевого ранения фигуристу. Также принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых. На поимку преступников ориентирован весь личный состав ДВД города.
Денис Тен являлся заслуженным мастером спорта Казахстана. Его главным спортивным достижением была бронзовая медаль на Олимпийских играх в Сочи в мужском одиночном катании.
Там он показал только девятый результат после короткой программы, зато прекрасно откатал произвольную, уступив только безоговорочным лидерам соревнований японцу Юдзуру Ханю и канадцу Патрику Чану, и по сумме баллов на 1,18 сумел опередить испанца Хавьера Фернандеса, вырвав бронзовую медаль.
Кроме того, Тен был серебряным призером чемпионата мира-2013 в Лондоне и бронзовым медалистом шанхайского первенства мира в 2015 году.
За профессиональную карьеру на счету казахстанского спортсмена победы в Универсиаде, Азиатских играх и Турнире четырех континентов.
В последние годы работавший под руководством Николая Морозова и Фрэнка Кэролла фигурист выступал не слишком удачно. В частности, на Олимпийских играх в Пхенчахне в 2018 году он занял только 27-е место в короткой программе, не попав в произвольный прокат.
Ранее Тен выступал под руководством таких специалистов, как Рафаэль Арутюнян, Елена Буянова и Татьяна Тарасова, с которыми и добился своих лучших результатов в карьере.