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Прощание с Денисом Теном началось в Алма-Ате
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СМИ: в Алма-Ате началось прощание с фигуристом Денисом Теном 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Прощание с казахстанским фигуристом Денисом Теном началось в Алма-Ате в субботу. Об этом сообщило агентство "Казинформ".
Гражданская панихида началась в 10:00 по местному времени (07:00 мск) во дворце спорта имени Балуана Шолака. По данным корреспондента агентства, люди начали собираться у входа в здание с семи утра (04:00 мск). Почтить память спортсмена пришло множество людей с цветами. Тен будет похоронен на кладбище в поселке Дружба.
По данным департамента внутренних дел Алма-Аты, в четверг около 15:00 (12:00 мск) 25-летний Денис Тен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате потасовки грабители нанесли Тену множественные ножевые ранения, вследствие чего спортсмен потерял большое количество крови и вскоре после того, как был доставлен в больницу, скончался. В пятницу один из подозреваемых был задержан, он признал свою вину. Позднее полиция задержала второго подозреваемого.
Тен начал свою профессиональную карьеру в 2006 году, когда в 12-летнем возрасте выиграл чемпионат Казахстана среди взрослых спортсменов. Он заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года. Тен многократно побеждал на различных международных турнирах под эгидой ISU, является пятикратным чемпионом Казахстана.
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