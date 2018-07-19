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Российские синхронистки завоевали две золотые медали чемпионата мира
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Российские синхронистки завоевали две золотые медали чемпионата мира 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Российские синхронистки продолжают триумфальные выступления на проходящем в венгерском Будапеште чемпионате мира среди юниорок. На этот раз две золотые медали завоевал российский дуэт синхронисток Ксения Ладная и Елизавета Минаева.
Россиянки первенствовали в парных соревнованиях, одержав победы в технической и произвольной программах, сообщает РИА Новости. В технической части соревнований Ладная и Минаева получили от судейского корпуса 91,6280 балла. Следом за ними расположились украинские (89,9301) и китайские синхронистки (87,5172).
В произвольной программе россиянки получили от судей чуть меньше — 93,1000 балла, но и этого хватило для победы. Серебряные медали ушли также украинкам (91,0333), а бронза — японкам (89,1333).
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