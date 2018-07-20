Ещё
Прощание с Теном пройдёт в Алма-Ате
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прощание с фигуристом Теном пройдёт в Алма-Ате 21 июля 

RT на русском 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Гражданская панихида по бронзовому призёру зимней Олимпиады в Сочи Денису Тену пройдёт Алма-Ате в субботу, 21 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской администрации.
«Гражданская панихида по Денису Тену пройдёт 21 июля с 10:00 утра (07.00 мск) во Дворце спорта имени Балуана Шолака», — говорится в сообщении.
Ранее прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев заявил, что подозреваемый в убийстве Тена признал вину.
19 июля фигурист был госпитализирован с ножевыми ранениями в одну из больниц Казахстана.
Впоследствии стало известно, что спортсмен скончался.
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в беседе с НСН назвал гибель Тена личной потерей.
RT на русском: последние новости
Плющенко выразил соболезнования в связи со смертью Дениса Тена В Казахстане завели уголовное дело после смерти фигуриста Тена Авербух: смерть Тена — это настолько за гранью, что нельзя найти слов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист отказался от медали ЧМ в России32
Убийца Дениса Тена разрыдался33
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие157
МОК захотел вернуть Россию после всех скандалов51
Названа причина громкого скандала на ЧМ-201862
Видео
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
02:55
«Пусть сдохнут эти твари»
Фигурное катание
00:42
Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти
Фигурное катание
04:07
Названа причина громкого скандала на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Футболисту сборной РФ помешали перейти в «Барселону»
Футбол
02:21
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена
Фигурное катание
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение