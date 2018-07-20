Прощание с Теном пройдёт в Алма-Ате

Прощание с фигуристом Теном пройдёт в Алма-Ате 21 июля

Гражданская панихида по бронзовому призёру зимней Олимпиады в Сочи Денису Тену пройдёт Алма-Ате в субботу, 21 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской администрации.

«Гражданская панихида по Денису Тену пройдёт 21 июля с 10:00 утра (07.00 мск) во Дворце спорта имени Балуана Шолака», — говорится в сообщении.

Ранее прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев заявил, что подозреваемый в убийстве Тена признал вину.

19 июля фигурист был госпитализирован с ножевыми ранениями в одну из больниц Казахстана.

Впоследствии стало известно, что спортсмен скончался.