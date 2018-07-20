Прощание с Теном пройдёт в Алма-Ате

Гражданская панихида по бронзовому призёру зимней Олимпиады в Сочи Денису Тену пройдёт Алма-Ате в субботу, 21 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской администрации.
«Гражданская панихида по Денису Тену пройдёт 21 июля с 10:00 утра (07.00 мск) во Дворце спорта имени Балуана Шолака», — говорится в сообщении.
Ранее прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев заявил, что подозреваемый в убийстве Тена признал вину.
19 июля фигурист был госпитализирован с ножевыми ранениями в одну из больниц Казахстана.
Впоследствии стало известно, что спортсмен скончался.
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в беседе с НСН назвал гибель Тена личной потерей.