«Пусть сдохнут эти твари». Реакция коллег на убийство Дениса Тена

Поклонники фигурного катания и спортсмены оглушены страшной новостью: известный казахстанский фигурист Денис Тен убит в Алма-Ате при попытке предотвратить кражу. Всё больше коллег и болельщиков выражает соболезнования семье спортсмена, «Твиттер» завален смайлами с разбитыми сердцами и тёплыми словами в память о Денисе. Главные люди в российском фигурном катании уже высказались по поводу того, что произошло.

— Я мёртвая. Очень люблю его маму и папу. Только что звонила маме. Я запомню Дениса талантливым, трудолюбивым и лучшим. Сидел в Америке, никого не трогал, приехал — а его на тот свет отправили. Я даже не могу говорить, это просто беспредел.

— Да простят меня люди, но это ****! Ушёл не просто фигурист, а часть нас! Часть меня! Как?! Зачем!?… просто нет слов… Пусть сдохнут эти твари, кто причастен, сядут и сдохнут в тюрьме, ублюдки.

A post shared by Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) on Jul 19, 2018 at 5:53am PDT

— Я не верю! Это было ровно месяц назад… Мы сидели на пресс-конференции твоего ледового шоу, и все тебя внимательно слушали, потому что помимо того, что ты был выдающийся спортсмен, ты был ещё эрудированный, умный, начитанный и интеллигентный человек, которого всегда хотелось слушать. Я знаю тебя больше 10 лет, и всё это время ты был лучиком, от которого исходило только тепло, доброта и позитив! Ты всегда шутил. Ты всегда поддерживал меня. В личном разговоре мы делились планами на жизнь, и они были у тебя настолько грандиозные, что я всегда удивлялась, как один человек может всё это сделать!

A post shared by Elena Radionova (@lenok_radionova) on Jul 19, 2018 at 7:34am PDT

Ты был трудоголик! Ты ТАЛАНТ! Ты был Человеком с большой буквы! Ты был талантлив во всём! И, за что бы ты ни брался, всё начинало сиять другими красками. Ты был человек слова. Я гордилась, что у меня такой друг! Я всегда брала с тебя пример! И, думаю, не только я… Ты был кумир миллионов! Мне ещё много есть что сказать, но как жаль, что я тебе не могу сказать это лично… Ты навсегда останешься в наших сердцах, потому что таких, как ты, мало! Почему небеса забирают лучших? Мой друг, покойся с миром. Пусть земля тебе будет пухом.

Максим Траньков , двукратный олимпийский чемпион Игр-2014 в парном катании:

— Денис… Как же так? Почему бог забирает лучших из нас, самых талантливых и таких молодых… Дениска, наш любимый товарищ. Друг. Такой честный, такой искренний… Кроме слёз, ничего нет… Пустота…

A post shared by Maxim Trankov (@xam_trankov) on Jul 19, 2018 at 5:56am PDT

Илья Авербух , Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф:

— Это очень сложно уложить в голове. Настолько за гранью, что нельзя найти слова. Мы несколько раз пересекались с Денисом в работе. Планировали наше сотрудничество вместе в виде постановок программ. Он с большим уважением относился к тому, что я делаю. Он выступал с большой радостью в моих шоу, когда мы приезжали в Казахстан . Он очень деликатный, деликатные родители, семья. Крайне интеллигентный, крайне утончённый человек. Выдающийся фигурист, показал потрясающие результаты, выступая за страну, которая до него не гордилась своими результатами. Большая потеря для семьи фигурного катания.

— Я разбит новостью о смерти Дениса Тена. Он был настолько же ярок и добр, как и талантлив. Это невероятная утрата и трагедия. Моё сердце — с его семьёй и близкими.

— Искренне соболезную всем близким и родным Дениса Тена. Я надеюсь, что этих… ублюдков найдут и они ответят за это. Покойся с миром.

— Покойся с миром.

Rest in peace 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/a01vndbCWE— Javier Fernandez (@javierfernandez) 19 July 2018

— Денис… Звал к себе на шоу в Казахстан. Я обещала, что в следующем году обязательно приеду. Всё надо делать вовремя, чтобы не жалеть потом. Плачу. Такого светлого человека потеряли…