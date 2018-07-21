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Тысячи людей простились с Теном
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Тысячи людей простились с фигуристом Денисом Теном 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Накрытый флагом Казахстана гроб с телом фигуриста проводили под аплодисменты.
Тысячи людей пришли проститься с погибшим от рук злоумышленников талантливым фигуристом Денисом Теном.
Прощание состоялось во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Проститься с легендарным спортсменом пришли тысячи граждан. Они несли в руках венки, фотографии фигуриста и распечатанные на бумаге слова соболезнования. Многие не могли сдержать слез.
В центре ледовой арены был установлен портрет Дениса, под ним пришедшие возлагали цветы, ставили мягкие игрушки и фотографии.
Денис Тен поступил в больницу в тяжелом состоянии. Врачи начали реанимировать его, однако, несмотря на все их действия, фигурист скончался (подробнее…).
По данному факту возбуждено уголовное дело. Причиной смерти спортсмена названа обильная кровопотеря. В ночь на 20 июля полицейские Казахстана задержали одного из злоумышленников, подозреваемых в убийстве фигуриста. Во время допроса задержанный признал свою вину.
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