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Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
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Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Дениса Тена 

Дни.ру 11 часов назад
В Казахстане во дворце спорта имени Болуана Шолака в Алма-Ате прошла церемония прощания с бронзовым призером Олимпиады в Сочи Денисом Теном. На панихиду по фигуристу пришли так много людей, что не все смогли попасть войти внутрь. Церемония прощания проходила и в других городах страны.
≥≥ «Зарезали за 5 тысяч»: как погиб фигурист Денис Тен
Жестокое и бессмысленное убийство восходящей звезды фигурного катания Казахстана Дениса Тена стало настоящим потрясением не только для тех, кто знал его лично, но и для всех, видевших его на экране во время выступлений или просто слышавших об успехах спортсмена. Вся страна буквально сошла с ума от горя.
Церемония прощания с Денисом Теном прошла во дворце спорта имени Болуана Шолака. Стадион, вместимость которого оценивается в почти четыре тысячи человек, вместил в себя не всех желающих проводить олимпийского призера в последний путь.
Люди принесли с собой цветы и мягкие игрушки. Многие сделали плакаты и футболки, на которых обращаются к ушедшему спортсмену. Общее настроение собравшихся выразил выступавший на церемонии прощания министр культуры и спорта страны Арыстанбек Мухамедиулы.
"Сегодня не только Казахстан, но и весь мир скорбит. Мы потеряли личность, которая хотела сделать мир добрее и лучше", — цитирует его портал tengrinews.kz.
Гроб с телом спортсмена выносили под написанную им песню и аплодисменты тысяч его поклонников.
Гражданская панихида по Денису Тену прошла и в Астане. В ледовом дворце "Барыс Арена" был установлен стенд с фотографией фигуриста, под которым люди могли оставить цветы, мягкие игрушки, фотографии и свои записки. Ни женщины, ни мужчины не скрывали своих слез.
На церемонию прощания со спортсменом пришли посол Японии и посол Южной Кореи в Казахстане, многие спортсмены, видные политические и общественные деятели. Свою скорбь о погибшем жители Казахстана выражают и в других городах страны.
Напомним, Денис Тен погиб 19 июля. Спортсмен заметил, как двое воров пытаются снять с его внедорожника, припаркованного в центре Алма-Аты, зеркала заднего вида. Он попытался остановить их, а в ответ те пустили в ход нож. Один из порезов задел бедренную артерию. 25-летний спортсмен скончался в больнице после двух часов усилий врачей реанимировать его.
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