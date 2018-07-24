Найдено орудие хладнокровного убийства Тена

Полиция нашла орудие убийства фигуриста Тена

В пресс-службе департамента внутренних дел Алма-Аты сообщили, что сотрудники полиции получили от задержанных по подозрению в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена вещественные доказательства преступления. Об этом пишет "Интерфакс"

Так, 23-летний Арман Кудайбергенов показал, где был спрятан нож. Орудие убийства изъяли и приобщили к материалам дела для проведения медико-криминалистической экспертизы. При этом 24-летний Нуралы Киясов в ходе очной ставки признался в нанесении Тену ножевых ранений, хотя ранее Кудайбергенов заявлял, что ножом фигуриста ударил он.

Уточняется, что очевидцы провели опознание подозреваемых.

Убийство Тена произошло 19 июля в Алма-Ате. Злоумышленники ранили спортсмена ножом в бедро, когда он попытался помешать им срезать зеркала со своей машины. В больницу спортсмена доставили в тяжелом состоянии. Фигурист потерял три литра крови. Позднее он скончался.