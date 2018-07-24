Группу Тутберидзе может покинуть четвертая фигуристка

Группу тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе может покинуть четвертая спортсменка, сообщает сайт телеканала "Матч ТВ".

Дарья Паненкова досрочно покинула сбор команды в Новогорске. Сама фигуристка отказалась комментировать эту информацию.

Хореограф группы Даниил Глейхенгауз два дня назад выложил в инстаграм видео с началом программ всех фигуристок Тутберидзе. Паненковой на этой записи нет, на вопросы в комментариях ответов не последовало.