Загитова может стать лучшей спортсменкой года

Российская фигуристка Алина Загитова номинирована на звание лучшей спортсменки 2018 года по версии Женского спортивного фонда (WSF).
Об этом сообщает пресс-служба организации.
В список десяти претенденток также попали: американки Микаэла Шиффрин (горные лыжи), Кларесса Шилдс (бокс), Ханна Робертс (велоспорт), Хлоя Ким (сноуборд), Симоне Мануэль (плавание), Шалан Флэнаган (легкая атлетика), Оксана Мастерс (лыжные гонки), Бренне Хакаби (сноуборд) и немка Лаура Дальмайер (биатлон).
Голосование доступно на официальной сайте WSF.
Ранее сообщалось, что саблистка Софья Позднякова победила Софью Великую и стала чемпионкой мира по фехтованию.