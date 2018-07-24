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Загитова может стать лучшей спортсменкой года
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Загитова номинирована на звание лучшей спортсменки года по версии WSF 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Российская фигуристка Алина Загитова номинирована на звание лучшей спортсменки 2018 года по версии Женского спортивного фонда (WSF).
Об этом сообщает пресс-служба организации.
В список десяти претенденток также попали: американки Микаэла Шиффрин (горные лыжи), Кларесса Шилдс (бокс), Ханна Робертс (велоспорт), Хлоя Ким (сноуборд), Симоне Мануэль (плавание), Шалан Флэнаган (легкая атлетика), Оксана Мастерс (лыжные гонки), Бренне Хакаби (сноуборд) и немка Лаура Дальмайер (биатлон).
Голосование доступно на официальной сайте WSF.
Ранее сообщалось, что саблистка Софья Позднякова победила Софью Великую и стала чемпионкой мира по фехтованию.
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