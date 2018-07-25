Бывшего тренера Медведевой прилюдно «унизили»

Молодая чемпионка прилюдно дала отпор жесткой Тутберидзе

Дарья Паненкова покинула сборы после скандала с тренером Этери Тутберидзе . Подробности раскрыл хореограф группы Даниил Глейхенгауз.

Фигуристка в один из дней отказалась выходить на лед. Тренер предупредила спортсменку: если та отказывается от тренировки, ей придется покинуть сборы.

"Паненкова в очередной раз отказывалась выходить на лед, при всех в раздевалке отвечая, что не хочет идти на тренировку. Ей так же при всех было сказано Этери Георгиевной, что или она выходит на лед, или покидает сборы", — рассказал Глейхенгауз.

По словам хореографа, на сборах присутствовала и мать Дарьи Паненковой. После резкого разговора они собрались и уехали, другой информацией тренеры не располагают.

Дарье Паненовой 15 лет, она работает в московском Центре спорта и образования "Самбо-70", под руководством Тутберидзе, с 2016 года. В сезоне-2017-18 она пробилась в Финал юниорского Гран-при, где заняла 5-е место, стала третьей в Финале Кубка России среди взрослых, а также заняла 8-е место на взрослом чемпионате России, напоминает "Р-Спорт".

Dni.ru писали о том, что у Этери Тутберидзе на Паненкову были большие планы. У фигуристки должен был состояться дебют во взрослой серии Гран-при. Дарья была заявлена на этапы в Канаде и Финляндии. В предстоящем сезоне Паненкова претендовала на позицию второго номера группы после Алины Загитовой.

Сама фигуристка информацию о возможном уходе к другому тренеру не комментирует. Однако в видео с началом программ всех воспитанниц Тутберидзе, которое выложил на днях в соцсети Даниил Глейхенгауз, Паненковой нет.