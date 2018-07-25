Ещё
Бывшего тренера Медведевой прилюдно «унизили»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Молодая чемпионка прилюдно дала отпор жесткой Тутберидзе 

Дни.ру 3 часа назад
Дарья Паненкова покинула сборы после скандала с тренером Этери Тутберидзе. Подробности раскрыл хореограф группы Даниил Глейхенгауз.
Фигуристка в один из дней отказалась выходить на лед. Тренер предупредила спортсменку: если та отказывается от тренировки, ей придется покинуть сборы.
"Паненкова в очередной раз отказывалась выходить на лед, при всех в раздевалке отвечая, что не хочет идти на тренировку. Ей так же при всех было сказано Этери Георгиевной, что или она выходит на лед, или покидает сборы", — рассказал Глейхенгауз.
По словам хореографа, на сборах присутствовала и мать Дарьи Паненковой. После резкого разговора они собрались и уехали, другой информацией тренеры не располагают.
Дарье Паненовой 15 лет, она работает в московском Центре спорта и образования "Самбо-70", под руководством Тутберидзе, с 2016 года. В сезоне-2017-18 она пробилась в Финал юниорского Гран-при, где заняла 5-е место, стала третьей в Финале Кубка России среди взрослых, а также заняла 8-е место на взрослом чемпионате России, напоминает "Р-Спорт".
Dni.ru писали о том, что у Этери Тутберидзе на Паненкову были большие планы. У фигуристки должен был состояться дебют во взрослой серии Гран-при. Дарья была заявлена на этапы в Канаде и Финляндии. В предстоящем сезоне Паненкова претендовала на позицию второго номера группы после Алины Загитовой.
Сама фигуристка информацию о возможном уходе к другому тренеру не комментирует. Однако в видео с началом программ всех воспитанниц Тутберидзе, которое выложил на днях в соцсети Даниил Глейхенгауз, Паненковой нет.
Дарья станет уже четвертой фигуристой, за короткое время покинувшей группу Этери Тутберидзе. Ранее от нее ушли двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, Полина Цурская и Анастасия Тараканова.
Дни.ру: последние новости
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и вызвал гнев народа Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Дениса Тена Зарезавший Дениса Тена вор разрыдался после убийства
Комментарии10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чужая. Загитова не получит главный приз4
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и пожалел
Решена судьба Черчесова26
Игрок «Спартака» признался в любви к Украине8
Назван лучший гол ЧМ-2018
Видео
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл детали скандального ухода
Футбол
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение