Чужая. Загитова не получит главный приз

Чужая. Почему Алина Загитова не станет лучшей спортсменкой года

Олимпийскую чемпионку из России номинировали на звание лучшей спортсменки года. Но главный приз ей не дадут. Он для своих, для американцев.

Алина Загитова номинирована на звание лучшей спортсменки 2018 года по версии Женского спортивного фонда. Однако она это звание не получит. И дело не в спортивных талантах, возможностях или титулах. Загитова не получит эту премию, просто потому что она не для неё создана. А для американок. Юная олимпийская чемпионка Пхёнчхана фигуристканоминирована на звание лучшей спортсменки 2018 года по версии Женского спортивного фонда. Однако она это звание не получит. И дело не в спортивных талантах, возможностях или титулах. Загитова не получит эту премию, просто потому что она не для неё создана. А для американок.

Премия для своих

Давайте разберёмся, что же это за премия такая и кто её даёт.

Если в двух словах, то это премия американок для американок.

Женский спортивный фонд (Women’s Sports Foundation) — некоммерческая организация, основанная в 1974 году именитой американской теннисисткой Билли Джин Кинг. Изначальная цель организации — вовлечение большего количества девушек и женщин в спорт. Приоритетная задача в целом сохранилась и спустя четыре десятка лет, но к ней добавились ещё несколько, в частности, защита прав девушек-спортсменок или, например, борьба с гомофобией.

Ежегодно WSF отмечает наградами целый ряд людей или организаций, способствующих продвижению женского спорта. Наиболее известной и популярной является награда имени Билли Джин Кинг, которая вручается спортивным организациям, политическим деятелям, функционерам или даже актёра, привлекающим девушек к занятиям спортом.

Вторая известная премия WSF — «Спортсменка года», которая вручается как в личных, так и в командных видах спорта. Именно на эту премию в личных видах и номинирована российская фигуристка Алина Загитова. Помимо неё на награду, вручаемую по итогам сезона-2017/18, претендуют немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер и восемь американок, имена которых вам вряд ли что-то скажут, если вы не любите горные лыжи, сноуборд или вообще спорт в США.

В предвзятости фонд обвинить трудно. Финансовых вливаний из-за рубежа этот некоммерческий фонд не получает. Поэтому кого хотят, того и номинируют. А хотят, понятное дело, американок.

Проиграть — не обидно

Разумеется, и самой Алине, и её болельщикам, и поклонникам российского фигурного катания в целом приятно, что юная олимпийская чемпионка была замечена и за океаном. Но попаданием в десятку дело, вероятнее всего, и ограничится. Ведь победитель не определяется прямым голосованием болельщиков со всего мира. Голосование составит лишь 50 процентов от итогового результата каждой спортсменки. Ещё 50 — это мнение экспертной комиссии, которая традиционно отдаёт голоса представительницам американского спорта.

Премия «Спортсменка года» вручается с 1993 года. В командных видах спорта американки вообще не оставляют никому шансов — они оставили себе 25 премий из 25. В личных видах спорта есть просвет, но небольшой: четыре премии покинули пределы Соединённых Штатов. Возможно, вы будете удивлены, но три из этих четырёх достались… гольфисткам!

Впрочем, четвёртая из неамериканских премий оставляет Загитовой крошечную надежду на победу. Дело в том, что в 2010 году её получила как раз олимпийская чемпионка по фигурному катанию кореянка Ким Ю На. Но стоит отметить, что в её поддержку была развёрнута масштабная кампания: её поклонников по всему миру призывали голосовать за спортсменку. Видимо, не устояла и экспертная комиссия. У Загитовой, несмотря на титул олимпийской чемпионки, вряд ли неожиданно появится многомиллионная поддержка, которая могла бы быть, например, у Евгении Медведевой , если бы она выиграла Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Интересно, что в 2015-м на эту же премию была номинирована другая российская фигуристка — Елизавета Туктамышева . Но тягаться с теннисисткой Сереной Уильямс ей было не под силу.

Тем не менее проголосовать за Загитову на официальном сайте Женского спортивного фонда можно и нужно. Проиграть американкам в их игре будет не обидно, а превзойти — почётно.