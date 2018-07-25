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Волосожар и Траньков написали книгу
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Волосожар и Траньков написали книгу о своей карьере в спорте 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков написали книгу о своей карьере в спорте.
«Замечательная новость — 20 августа наша книга «Две стороны одной медали» уже будет доступна всем! Я всю жизнь тренировалась, и у меня никогда не возникало даже мысли, что всё то, что я прошла, а потом пережили мы с Максимом, захочется оформить в слова и выпустить на бумаге. Для чего? Чтобы рассказать о своем спортивном пути, чтобы предостеречь от ошибок и поддержать тех, кто начинает или сомневается. Надеюсь, что прочитав нашу историю, кто-то вдохновится и займётся спортом. Спасибо всем, кто был с нами во время нашей спортивной карьеры, за поддержку. И спасибо тем, кто рядом сейчас, кто вдохновил на написание этой книги и поддерживал каждый шаг», — написала Волосожар на своей странице в сети «Инстаграм».
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