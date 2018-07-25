Волосожар и Траньков написали книгу о своей карьере в спорте

Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар Максим Траньков написали книгу о своей карьере в спорте. «Замечательная новость — 20 августа наша книга «Две стороны одной медали» уже будет доступна всем! Я всю жизнь тренировалась, и у меня никогда не возникало даже мысли, что всё то, что я прошла, а потом пережили мы с Максимом, захочется оформить в слова и выпустить на бумаге. Для чего? Чтобы рассказать о своем спортивном пути, чтобы предостеречь от ошибок и поддержать тех, кто начинает или сомневается. Надеюсь, что прочитав нашу историю, кто-то вдохновится и займётся спортом. Спасибо всем, кто был с нами во время нашей спортивной карьеры, за поддержку. И спасибо тем, кто рядом сейчас, кто вдохновил на написание этой книги и поддерживал каждый шаг», — написала Волосожар на своей странице в сети «Инстаграм». Публикация от Tatiana Volosozhar (@fire_bird) 25 Июл 2018 в 3:32 PDT