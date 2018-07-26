Медведева огласила композиции на новый сезон

Медведева огласила список композиций для программ на новый сезон

Российская фигуристка Евгения Медведева огласила список композиций, под которые она будет выступать в короткой и произвольной программах в новом сезоне, передает ТАСС

Короткая программа россиянки будет поставлена под композицию Orange Colored Sky американской исполнительницы Натали Коул . Мелодиями первой и второй части произвольной программы станут Mumuki и Libertango, исполняемые американским виолончелистом китайского происхождения Йо Йо Ма. Хореографом выступил Дэвид Уилсон

Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года, спортсменка завоевала награды в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.

По окончании сезона-2017/18 Медведева ушла от российского тренера Этери Тутберидзе , с которой работала с 2007 года, и начала тренироваться с канадским специалистом Брайаном Орсером

Ранее тренер группы Тутберидзе рассказал об уходе фигуристки со сборов.