Их стало трое: в деле об убийстве Тена появилась женщина

В громком деле об убийстве призера Олимпиады-2014 по фигурному катанию Дениса Тена появился третий подозреваемый. Им оказалась женщина — Жанар Толыбаева, заключенная под стражу на два месяца. Ей вменяется недонесение о преступлении, за что по законам Казахстана может повлечь за собой тюремное заключение сроком до шести лет.

По делу об убийстве знаменитого казахстанского фигуриста Дениса Тена задержан третий подозреваемый. По сообщению городского суда Алматы, в полицию была доставлена Жанар Толыбаева, которую подозревают в недонесении о достоверно известном готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении.

По законодательству Казахстана такое нарушение наказывается штрафом в размере до шести тысяч МРП, что эквивалентно 14 млн 400 тыс. тенге, или исправительными работами. По статье 434 Уголовного кодекса РК также предусмотрено ограничение свободы на срок до шести лет либо лишение свободы на аналогичный срок.

Пока что для Толыбаевой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

«Арестованы по подозрению в совершении данного преступления трое лиц. Собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор. Судом санкционирована их мера пресечения в виде ареста (…) третий — за недонесение», — приводит слова заместителя генпрокурора РК Марата Ахметжанова МИА «Казинформ».

Согласно заявлению чиновника, дело возбуждено по двум статьям — это умышленное убийство в группе лиц из корыстных побуждений и разбой из корыстных побуждений в группе лиц.

Ахметжанов напомнил, что президент страны Нурсултан Назарбаев поручил генеральному прокурору взять на контроль данное уголовное дело.

Подозреваемых в убийстве спортсмена задержали по горячим следам. Им оказались 24-летние Нуралы Киясов из Жамбылской области и уроженец Кызылординской области Арман Кудайберганов. В день убийства оба попали на камеры видеонаблюдения, пытаясь как можно скорее скрыться с места ЧП. Изображения молодых людей были доступны в интернете.

Тен скончался на 26-м году жизни от обильной кровопотери из-за ранения в область бедра.

Днем в четверг, 19 июля он посетил тренировочное занятие, а вскоре заметил, что неизвестные пытаются скрутить с его машины зеркала заднего вида. Фигурист вступил с ними в стычку, в результате которой один из воров пырнул его ножом в бедро, попав в область крупных кровеносных сосудов. По словам медиков, Тен потерял три литра крови.

В состоянии клинической смерти его транспортировали в реанимационное отделение больницы. Врачи предприняли все необходимые действия, однако спасти спортсмена не удалось — повреждения оказались слишком серьезными. Сотрудникам госпиталя пришлось констатировать смерть пациента.

По факту нападения начато расследование и возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство». Похороны погибшего прошли 21 июля.

Полиции удалось в оперативном порядке установить, что Кудайберганов уже задерживался правоохранительными органами Казахстана 11 июля за попытку украсть зеркала с машины жителя Астаны, однако был отпущен под подписку о невыезде до судебного заседания.

В нахождении вора под стражей был уверен потерпевший житель столицы.

После выхода на свободу преступник нарушил условие и перебрался в Алматы, что в 1200 км от Астаны, где продолжил незаконную деятельность. В ходе одного из эпизодов и случился роковой конфликт с Теном, который, в отличие от предыдущего пострадавшего, решил самостоятельно оказать отпор бандитам.

Тен являлся заслуженным мастером спорта Казахстана. Его главным спортивным достижением была бронзовая медаль на Олимпиаде-2014 в мужском одиночном катании.

У второго подозреваемого Киясова также оказалось богатое криминальное прошлое.

Молодой человек увлекается ММА, боксом и другими единоборствами и не раз уже попадался полиции на автомобильных кражах, а также неоднократно был пойман за рулем машины с поддельными номерами, за что он заплатил штраф в размере 45 380 тенге.

Помимо успеха в Сочи, Тен был серебряным призером чемпионата мира-2013 в Лондоне и бронзовым медалистом шанхайского ЧМ в 2015 году. За профессиональную карьеру на счету казахстанского фигуриста победы на Универсиаде, Азиатских играх и Турнире четырех континентов.

Тем временем родственники погибшего обратились к жителям Алматы. Они просят откликнуться владельцев машин, припаркованных вблизи места инцидента по состоянию на обеденное время дня трагедии. Близкие Тена надеются собрать наиболее полную информацию о ходе роковой стычки.