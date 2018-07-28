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Тарасова высказалась о наградах для футболистов
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Тарасова заявила, что согласна с критикой Гамовой в адрес Минспорта 

RT на русском 11 часов назад
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова волейболистки Екатерины Гамовой, которая подвергла критике Министерство спорта России за присвоение футболистам национальной команды званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС).
«Я с Гамовой согласна, потому что она знает, что говорит, и я знаю, что говорю. Конечно, выступление футболистов — большая радость, но к вручению звания заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения. Думаю, нельзя так обесценивать работу людей и получения ими наград», —приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».
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Она отметила, что все спортсмены зарабатывают каждое признание и награды тяжелейшим трудом и выдающимися победами.
«Поэтому не считаю, что футболисты на меня обидятся. Просто у них серьёзное покровительство и благодарность от всей страны. Наверное, поэтому раздаются эти звания. Есть же чёткие критерии. Нужно быть чемпионом мира, Европы или Олимпиады. Поэтому Гамова абсолютно права», —добавила тренер.
28 июля президент России Владимир Путин вручил госнаграды игрокам и тренерам сборной России по футболу.
По итогам турнира российская команда дошла до четвертьфинала, что является лучшим результатом в её истории.
Ранее сообщалось, что Екатерина Гамова раскритиковала Минспорт за присвоение званий заслуженных мастеров спорта футболистам сборной России.
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Источник: четвёртая фигуристка на грани ухода от тренера Тутберидзе Евгения Медведева назвала музыкальные композиции для программ на новый сезон Загитова номинирована на звание лучшей спортсменки года по версии WSF
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