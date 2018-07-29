Еще одна фигуристка «предала» Тутберидзе

«Дождалась букет»: что сбежавшая ученица сказала Тутберидзе

15-летняя фигуристка Дарья Паненкова отказалась от сотрудничества с Этери Тутберидзе . Молодая спортсменка у себя в социальных сетях попрощалась с именитым наставником. Паненкова стала уже четвертой фигуристкой в 2018 году из тех, кто неожиданно покинул группу известного тренера.

Группу тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе покинула еще одна молодая и талантливая спортсменка. На этот раз с Тутберидзе, а также с входящими в тренерский штаб хореографами Даниилом Глейхенгаузом, Сергеем Дудаковым Сергеем Розановым и Людмилой Шалашовой попрощалась 15-летняя Дарья Паненкова, которая опубликовала в своем инстаграме пост с благодарностью за годы, проведенные вместе в сотрудничестве.

«Хочу выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу, за проделанную работу. Спасибо вам Этери Георгиевна, Даниил Маркович, Сергей Викторович, Сергей Александрович и Людмила Борисовна за то, что вы сделали для меня. Хочу вам пожелать успешной работы в дальнейшем», — написала Папенкова, сопроводив свое сообщение хэштегом teamtutberidze в знак поддержки группы.

Публикация от Daria Panenkova (@darya__panenkova) 28 Июл 2018 в 10:32 PDT

Разговоры об уходе молодой спортсменки от Тутберидзе начались после того, как фигуристка отказалась принимать участие в тренировке на сборах.

«Паненкова в очередной раз отказывалась выходить на лед, при всех в раздевалке отвечая, что не хочет идти на тренировку. Ей так же при всех было сказано Тутберидзе, что или она выходит на лед, или покидает сборы.

Примечательно, что в этот день присутствовала ее мама. Они предпочли покинуть сборы. Больше ничего о ней мы не знаем», — цитирует Глейхенгауза «РИА Новости».

В новом сезоне Паненкова должна была выступить на двух этапах взрослого Гран-при в Канаде и Финляндии. Однако в связи с уходом 15-летней спортсменки из группы Тутберидзе ее дебют, вероятнее всего, откладывается.

Причины, по которым фигуристка приняла данное решение, неизвестны. Однако подписчики Паненковой в инстаграме, а также ее поклонники в других социальных сетях предполагают, что между спортменкой и Тутберидзе присутствовал конфликт. Так, одна из подписчиц прокомментировала запись спортсменки, намекнув на имеющиеся у нее проблемы.

«Знаешь, ты большая молодец, что после того, что произошло, смогла все-таки закончить с такими словами. Скажу честно — я бы не смогла», — написали Паненковой в инстаграме.

В ответ на данный комментарий фигуристка ответила благодарностью за поддержку.

Примечательно, что Паненкова неделю назад опубликовала еще два поста в своем инстаграме, описание к которым указывает на определенные сложности в жизни молодой девушки.

«Все будет хорошо, надо просто забыть. Все забыть, и начать сначала…» — написала она.

Открытым остается вопрос, где продолжит свою карьеру талантливая фигуристка. В частности, среди вариантов называются школы ЦСКА, группу которой возглавляет Сергей Давыдов , а также Академия фигурного катания Евгения Плющенко.

Кстати, у Плющенко к грядущему сезону готовится еще одна фигуристка, ранее покинувшая группу Тутберидзе.

Бронзовый призер юниорской серии Гран-при по фигурному катанию АнастасияТараканова отказалась от сотрудничества с 44-летней специалисткой, о чем было объявлено 12 июля.

К слову, уход Медведевой оказался весьма громким событием в мире спорта и в какой-то степени скандальным. Как отметила сама Тутберидзе, бывшая ученица не поблагодарила ее за совместную работу.

«Мне бы хотелось, чтобы у нее хватило совести прийти и подарить цветы, сказать «спасибо». Это первое. А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили, ну поэтому я себя морально, наверное, к этому приготовила», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Забавно, что в своем прощальном обращении Паненкова, выразив слова благодарности тренеру, опубликовала фотографии с букетом цветом, что отметили и подписчики фигурстки.

На данный момент специалистка располагает только двумя ученицами, выступающих на взрослом уровне — чемпионкой Олимпиады в Пхенчхане Алиной Загитовой и казахстанской фигуристкой Элизабет Турсынбаевой, которая в июне этого года ушла от Орсера ради работы с российской специалисткой.

Паненкова сотрудничала с Тутберидзе с 2016 года. В сезоне-2017/18 15-летняя россиянка вышла в финал юниорского Гран-при, заняв там пятое место. Также в ее активе третье место в финале Кубка России.