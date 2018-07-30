«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе

Тутберидзе лишилась очередной ученицы

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе лишилась еще одной ученицы. Накануне о своем решении прекратить сотрудничество с наставницей на своей странице в соцсети Instagram сообщила фигуристка Дарья Паненкова.

Публикация от Daria Panenkova (@darya__panenkova) 28 Июл 2018 в 10:32 PDT

15-летняя спортсменка поблагодарила Тутберидзе и других членов своего тренерского штаба за то, что они сделали для нее, и пожелала уже бывшим наставникам дальнейшей успешной работы.

Ранее член штаба Тутберидзе, хореограф Даниил Глейхенгауз, рассказал, что недавно Паненкова в очередной раз и в присутствии других учениц отказалась выходить на лед, после чего Тутберидзе предложила ей покинуть сборы, что та и сделала.

Публикация от Daniil Gleikhengauz (@d_gleikh) 21 Июл 2018 в 5:16 PDT

В минувшем сезоне Дарья Паненкова победила на юниорском этапе Гран-при в Латвии, стала второй на Гран-при в Польше и пятой на Гран-при в Японии. Кроме того, на чемпионате России среди юниоров фигуристка заняла пятое место, а среди взрослых — восьмое.