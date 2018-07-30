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«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
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Тутберидзе лишилась очередной ученицы 

Рамблер 7 часов назад
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе лишилась еще одной ученицы. Накануне о своем решении прекратить сотрудничество с наставницей на своей странице в соцсети Instagram сообщила фигуристка Дарья Паненкова.
15-летняя спортсменка поблагодарила Тутберидзе и других членов своего тренерского штаба за то, что они сделали для нее, и пожелала уже бывшим наставникам дальнейшей успешной работы.
>> Медведева пошла на новое "предательство"
Ранее член штаба Тутберидзе, хореограф Даниил Глейхенгауз, рассказал, что недавно Паненкова в очередной раз и в присутствии других учениц отказалась выходить на лед, после чего Тутберидзе предложила ей покинуть сборы, что та и сделала.
В минувшем сезоне Дарья Паненкова победила на юниорском этапе Гран-при в Латвии, стала второй на Гран-при в Польше и пятой на Гран-при в Японии. Кроме того, на чемпионате России среди юниоров фигуристка заняла пятое место, а среди взрослых — восьмое.
Паненкова стала уже четвертой подопечной Этери Тутберидзе, разорвавшей отношения с ней. Ранее это сделали Евгения Медведева, Анастасия Тараканова и Полина Цурская.
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