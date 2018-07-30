Ещё
Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов 

Рамблер 20 часов назад
Поклонники раскритиковали фигуристку Алину Загитову за «самолюбование» в день похорон коллеги и за религиозные предпочтения.
20 июля, в день похорон убитого ворами казахстанского фигуриста Дениса Тена, 16-летняя россиянка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фото, на котором с улыбкой лежит на большом розовом шаре.
«Самолюбованием можно было заняться и в другой день», — обрушились на олимпийскую чемпионку Пхенчхана подписчики.
Также многим из них не понравилось, что Загитова так и не пособолезновала публично семье погибшего призера Олимпиады в Сочи.
При этом немало пользователей социальной сети и поддержали Загитову, призвав ту ни в чем себя не винить, а ее «поступок» объяснили небольшим жизненным опытом.
«Просто сделай выводы из этого момента», — призвал один из них.
День спустя фигуристка выступила со сцены проходившего в Москве фестиваля «Сабантуй», назвав три причины, по которым уже стала успешной спортсменкой — помощь тренеров, родителей и бога.
«Я очень горжусь тем, что я мусульманка», — подчеркнула она тогда.
Множество ее поклонников остались недовольны и этим заявлением. По словам одного из них, 90% фанатов Загитовой не являются приверженцами ислама, почему ей якобы и не стоило признаваться в гордости своей конфессией.
«Разочаровываешь, Алина», — написал другой.
Комментарии58  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева пошла на новое «предательство»
Допинг на Украине объяснили близостью России61
«Вдул так вдул»: Карпин прилюдно унизил жену2
Тарасова высказалась о наградах для футболистов
Умерла российская чемпионка34
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
01:38
Песков не поверил в сборную и потерял много денег
Футбол
03:21
Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов
Фигурное катание Статьи
02:11
Допинг на Украине объяснили близостью России
Легкая атлетика
00:37
Зависть мастеров: награды раскололи российский спорт
Футбол
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
01:00
Смолов пережил новый позор
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение