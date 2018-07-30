Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов

Поклонники раскритиковали фигуристку Алину Загитову за «самолюбование» в день похорон коллеги и за религиозные предпочтения.

20 июля, в день похорон убитого ворами казахстанского фигуриста Дениса Тена , 16-летняя россиянка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фото, на котором с улыбкой лежит на большом розовом шаре.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 20 Июл 2018 в 9:29 PDT

«Самолюбованием можно было заняться и в другой день», — обрушились на олимпийскую чемпионку Пхенчхана подписчики.

Также многим из них не понравилось, что Загитова так и не пособолезновала публично семье погибшего призера Олимпиады в Сочи.

При этом немало пользователей социальной сети и поддержали Загитову, призвав ту ни в чем себя не винить, а ее «поступок» объяснили небольшим жизненным опытом.

«Просто сделай выводы из этого момента», — призвал один из них.

День спустя фигуристка выступила со сцены проходившего в Москве фестиваля «Сабантуй», назвав три причины, по которым уже стала успешной спортсменкой — помощь тренеров, родителей и бога.

«Я очень горжусь тем, что я мусульманка», — подчеркнула она тогда.

Множество ее поклонников остались недовольны и этим заявлением. По словам одного из них, 90% фанатов Загитовой не являются приверженцами ислама, почему ей якобы и не стоило признаваться в гордости своей конфессией.