Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов 

Поклонники раскритиковали фигуристку Алину Загитову за «самолюбование» в день похорон коллеги и за религиозные предпочтения.
20 июля, в день похорон убитого ворами казахстанского фигуриста Дениса Тена, 16-летняя россиянка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фото, на котором с улыбкой лежит на большом розовом шаре.
«Самолюбованием можно было заняться и в другой день», — обрушились на олимпийскую чемпионку Пхенчхана подписчики.
Также многим из них не понравилось, что Загитова так и не пособолезновала публично семье погибшего призера Олимпиады в Сочи.
При этом немало пользователей социальной сети и поддержали Загитову, призвав ту ни в чем себя не винить, а ее «поступок» объяснили небольшим жизненным опытом.
«Просто сделай выводы из этого момента», — призвал один из них.
День спустя фигуристка выступила со сцены проходившего в Москве фестиваля «Сабантуй», назвав три причины, по которым уже стала успешной спортсменкой — помощь тренеров, родителей и бога.
«Я очень горжусь тем, что я мусульманка», — подчеркнула она тогда.
Множество ее поклонников остались недовольны и этим заявлением. По словам одного из них, 90% фанатов Загитовой не являются приверженцами ислама, почему ей якобы и не стоило признаваться в гордости своей конфессией.
«Разочаровываешь, Алина», — написал другой.