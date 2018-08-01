«Сбежала с базы»: почему уходят от Тутберидзе

Почему фигуристки бегут от Тутберидзе

Фигуристки массово рвут отношения с Этери Тутберидзе из-за своего взросления, тяжелого характера тренера и ограничений, которые она накладывает на спортсменок. Об этом сообщает «Газета.ru».

Три дня назад стало известно, что сотрудничество с Тутберидзе прекратила уже четвертая за два месяца фигуристка — 15-летняя Дарья Паненкова. До того аналогичное решение приняли Евгения Медведева Полина Цурская и Анастасия Тараканова.

Одной из причин, самой «очевидной», столь массового «исхода» издание называет «тяжелый» характер Тутберидзе — «армейский» и начальственный.

Например, ранее обладательница серебряной медали Олимпиады 2018 года в одиночном катании Евгения Медведева рассказывала, как после падений на тренировках наставница «возила» ее по льду.

«Нравится тебе валяться? Ну, валяйся», — говорила тренер при этом.

Между тем сама Тутберидзе объясняла, что ведет себя как «обычный родитель», который любит своего ребенка и, как следствие, должен следить за его воспитанием и образованием.

Другой причиной ухода подопечных от тренера может быть взросление самих спортсменок, в то время как Тутберидзе предпочитает обучать юных фигуристов, способных, по ее мнению, достичь больших успехов.