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«Сбежала с базы»: почему уходят от Тутберидзе
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Почему фигуристки бегут от Тутберидзе 

Рамблер 4 часа назад
Фигуристки массово рвут отношения с Этери Тутберидзе из-за своего взросления, тяжелого характера тренера и ограничений, которые она накладывает на спортсменок. Об этом сообщает «Газета.ru».
Три дня назад стало известно, что сотрудничество с Тутберидзе прекратила уже четвертая за два месяца фигуристка — 15-летняя Дарья Паненкова. До того аналогичное решение приняли Евгения Медведева, Полина Цурская и Анастасия Тараканова.
>> «Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Одной из причин, самой «очевидной», столь массового «исхода» издание называет «тяжелый» характер Тутберидзе — «армейский» и начальственный.
Например, ранее обладательница серебряной медали Олимпиады 2018 года в одиночном катании Евгения Медведева рассказывала, как после падений на тренировках наставница «возила» ее по льду.
«Нравится тебе валяться? Ну, валяйся», — говорила тренер при этом.
Между тем сама Тутберидзе объясняла, что ведет себя как «обычный родитель», который любит своего ребенка и, как следствие, должен следить за его воспитанием и образованием.
Другой причиной ухода подопечных от тренера может быть взросление самих спортсменок, в то время как Тутберидзе предпочитает обучать юных фигуристов, способных, по ее мнению, достичь больших успехов.
Наконец, фигуристки могли покинуть Тутберидзе, стремясь к большей свободе, ведь тренер известна тем, что лишает ее подопечных при выборе и элементов будущих выступлений, и их порядка, и даже музыки, под которую они будут показаны. Ранее об этом говорил в том числе новый наставник Медведевой Брайан Орсер.
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