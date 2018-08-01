Огромное кольцо: тайна личной жизни Медведевой

Фигуристка Евгения Медведева нередко радует своих поклонников чувственными фотографиями и даже рассказала в одном из интервью о влюбленности, однако об избраннике спортивной звезды долгое время не было ничего известно. Недавно СМИ сообщили, что россиянка состоит в отношениях с болгарским певцом Кристианом Костовым, который принимал участие в «Евровидении». Пара выложила совместное фото из центра Москвы.

Известная российская фигуристка Евгения Медведева к 18 годам превратилась в спортивную звезду мирового масштаба. За свою карьеру девушка уже стала двукратной чемпионкой мира и Европы, дважды побеждала в финале Гран-при, а также завоевала две серебряные медали зимней Олимпиады в Пхенчхане — 2018.

Однако не только успехи в фигурном катании привлекают внимание поклонников к юной чемпионке.

Она давно интересна многим именно как разносторонняя личность и, что уж тут скрывать, как девушка.

Евгения довольно раскованно ведет себя во время интервью, прекрасно осознавая свой статус публичного человека: рассказывает интересные истории из жизни, шутит, делится опытом, старается вдохновить людей.

Она является послом красоты известного производителя шампуня и часто выкладывает в инстаграме чувственные фото c выступлений и не только.

Под фотографиями появляется огромное количество фанатов, которые оставляют Медведевой восторженные комментарии, вроде «Эх, постоянно захожу, чтобы посмотреть на эту красоту снова» и «Эх, милая девушка, медвежонок: красивая…», прикрепляя целующие смайлики и сердца.

Причем пишут поклонники не только из России. Например, аккаунт под названием jmedvedevaj_argentina признается ей в любви исключительно на испанском, и уж, конечно, миллионы комплиментов сыплются на английском («Soo beautiful… I love figure skating and YOU!» — «Такая красивая… люблю фигурное катание и тебя!»).

Не только на выступлениях, но и во время тренировочных будней спортсменка старается выглядеть привлекательно.

«В повседневной жизни одеваюсь очень женственно. Люблю обувь на каблуках и платья, интересуюсь декоративной косметикой. На курсы макияжа ходить некогда, поэтому учусь по видео-мастер-классам в инстаграме», — делилась секретами своей красоты спортсменка в комментарии «СтарХиту».

Неудивительно, что очень многие интересуются личной жизнью Евгении, которая и на льду все успевает, и за собой следит. Однако сама спортсменка не спешит делиться информацией о своих привязанностях.

Достоверно известно лишь то, что фигуристка была влюблена, и это сильно помогало ей в жизни, о чем она призналась в одном из интервью.

В условиях крайне скудных обрывков новостей о личной жизни Медведевой внезапно появившееся у фигуристки кольцо с внушительным бриллиантом переполошило сообщество ее фанатов.

«Какое сияние», — написала спортсменка, продемонстрировав обруч из желтого золота в социальных сетях.

Незадолго до этого фото Медведева записала еще одно крайне интригующее обращение к фанатам: «Пожалуй, лучшее (и единственное), что случилось со мной за последнее время!» Слова сопровождались эмодзи сердечек и романтичной песней.

Фанаты уже начали интересоваться, кто же этот счастливчик, когда фигуристка сообщила, что сама заказала себе кольцо, поскольку любит носить «настоящие драгоценности».

«Я с ними сплю, принимаю душ, тренируюсь, выступаю», — немного грустно подытожила чемпионка.

И только после того, как фигуристке исполнилось 18 лет, появились серьезные слухи об ее отношениях. По информации СМИ, избранником Евгении стал русско-болгарский певец Кристиан Костов, который обрел известность в России после того, как прошел в финал шоу «Голос. Дети», а затем еще и принял участие в «Евровидении-2017».

Молодые люди познакомились на ток-шоу, посвященном песенному конкурсу, и обменялись номерами. Они являются ровесниками — обоим по 18, и оба обрели большую славу в юном возрасте. Им определенно было, о чем поговорить.

После совместных съемок пара еще несколько раз встретилась в Москве.

Как сообщают СМИ, фанаты заметили Медведеву и Костова в Парке Горького, где они «вели себя, как влюбленные».

В социальных сетях чуть позже появилось селфи пары, сделанное в центре Москвы. В уголке снимка многозначительно светилось эмодзи золотого сердца.

СМИ со ссылкой на источники из окружения юных знаменитостей сообщили, что в данный момент они все еще поддерживают крепкие отношения, несмотря на то что Евгения уже приступила к тренировкам в Канаде, а Кристиан остался в Москве. Молодые люди «на связи каждую свободную минуту».