Роскошная жизнь: Канада подкупила Медведеву золотом

Медведева похвасталась новыми коньками с лезвиями из золота

Российская фигуристка Евгения Медведева вовсю готовится к новому сезону. Постоянные тренировки под руководством своего нового наставника Брайана Орсера из Канады молодая девушка совмещает с общением с фанатами в социальных сетях. На этот раз россиянка решила похвастаться своими новыми коньками.

Обновка в обувном гардеробе спортсменки удивительна тем, что новые коньки являются весьма необычными: их лезвия изготовлены из настоящего розового золота. По словам самой Медведевой, она невероятно рада быть первой фигуристкой, ставшей обладательницей таких уникальных коньков.

«Для меня большая честь, быть первым обладателем этих невероятных лезвий. Эти лезвия стали не просто инструментом, эти лезвия стали ювелирным изделием, сделанным из настоящего розового золота», — написала она в своем инстаграме, опубликовав текст на английском языке. Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 3 Авг 2018 в 7:39 PDT

Впрочем, спортсменка продублировала свое сообщение и на русском.

В комментариях к публикации некоторые подписчики высказывают скептицизм в отношении надежности и релевантности использования такой спортивной обуви на официальных соревнованиях.

«Не великоваты ботиночки? А вот если в них выступать, вдруг кристаллик отпадет… Я думал эти коньки на полку поставить. Разве золото не мягкое? Коньки выдержат такую нагрузку?» — вопрошают подписчики.

Но есть большинство и тех, кто выражает радость за обновку у Медведевой, желая ей удачи в будущей карьере.

«Огонь педали! И пусть они несут тебя, Женя, только вверх, к высоким результатам», — написала в комментариях одна из подписчиц российской фигуристки.

Люблю соц. сети. Твиттер там, Инстаграм. А ещё больше люблю адекватных и уравновешенных людей. ЛЮБЛЮ. — Evgenia Medvedeva (@JannyMedvedeva) 5 июля 2018 г. Стоит отметить, что в последнее время Медведева явно активизировалось в плане общения с поклонниками в социальных сетях. Спортсменка регулярно публикует фотографии в своем инстаграме, а также порой пишет и в твиттере.

Причем последние публикации россиянки написаны на английском языке, что неудивительно: Медведева живет и тренируется в Канаде под руководством иностранных тренеров и хореографов, потому практика английского полезна для нее. Однако это оценили далеко не все российские болельщики фигуристки, которые выразили свое недовольство.

«По-русски писать уже не модно. Женя, а можно писать еще по-русски (для возрастных твоих поклонников, которые не понимают английского языка). Женечка, а куда делись посты на русском?»

В ответ на это Медведева в своей последней публикации написала текст на двух языках, что в свою очередь очень порадовало требовательных подписчиков.

Напомним, в мае этого года 18-летняя российская фигуристка, завоевавшая серебро на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, отказалась от сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе после 11 лет совместной работы и ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Недавно российская фигуристка раскрыла подробности своих новых программ, которые она готовится продемонстрировать в сезоне-2018/19. Несколько дней назад Медведева выложила в своем инстаграме черно-белую фотографию в тренировочном костюме на льду.

«Сезон-2018/19. Короткая программа — «Orange Colored Sky» в исполнении Натали Коул. Произвольная программа — «Mumuki» (первая часть) и «Libertango» (вторая часть) в исполнении Yo Yo», — написала россиянка.

Хореографами-постановщиками программ фигуристки стали Дэвид Уилсон и Сандра Безич.

В ходе тренировочного процесса Медведева вовсю осваивается в новой для себя стране, хотя и испытывает некоторый дискомфорт.