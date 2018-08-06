Медведева ответила обозлившимся россиянам

«Вы уже не видите русского языка в моих постах?»: фигуристка Медведева ответила на критику за сообщения на английском

Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева стала дублировать свои сообщения в соцсетях на русском и английском языках. Это произошло после того, как болельщики обрушились на спортсменку с критикой из-за её публикаций без перевода. Поклонники обвинили фигуристку в том, что она забыла про своих российских фанатов. Напомним, что Медведева уже больше полутора месяцев проживает в Канаде, тренируясь под руководством известного специалиста Брайана Орсера

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева уже больше полутора месяцев проживает в Канаде, тренируясь в Торонто под руководством известного специалиста Брайана Орсера. У её российских поклонников осталась только одна возможность поддерживать связь со спортсменкой — через социальные сети. После перелёта через Атлантический океан 18-летняя фигуристка стала активнее вести свои профили и время от времени отвечать на комментарии к своим записям.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 25 Июл 2018 в 2:14 PDT При этом Медведева не ограничивается общением с русскоязычной аудиторией. Пользователи интернета обратили внимание на то, что спортсменка всё чаще стала переходить на английский язык.

С середины июня, когда начались тренировки в Канаде, Медведева опубликовала 13 сообщений в Instagram, из которых одно было без подписи, три имели только русский текст, ещё три — русский вместе с английским переводом, а остальные шесть были понятны только носителям английского языка.

Самый важный размещённый за это время пост был посвящён новой музыке для программ следующего сезона. Медведева рассказала о выбранных мелодиях только на английском языке, после чего у незнающих языка Уильяма Шекспира российских поклонников закончилось терпение. Едва спортсменка опубликовала новое сообщение на английском, как на неё обрушилась волна критики.

«Начинаю новый сезон со знаменитым японским напитком! Очень вкусно», — написала Медведева в рекламном посте, обращённом к армии японских поклонников.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 28 Июл 2018 в 5:35 PDT

В комментариях в этой публикации российские болельщики призвали спортсменку вспомнить о своём родном языке и общаться с ними на нём тоже.

«Тренера предала, теперь даже на русском перестала писать. Что ж… Переезжай уже туда, милочка, и выступай за другую страну», — написал один из пользователей.

«Женя, а можно писать ещё по-русски для возрастных твоих поклонников, которые не понимают английского языка?» — обратился болельщик постарше.

«Класс. Но не огорчай фанатов, которые не могут пользоваться электронным переводчиком, переведи уж на русский для них», — прозвучал призыв от ещё одного почитателя.

Для некоторых пользователей сообщения Медведевой на английском языке стали поводом, чтобы обвинить её в предательстве.

«О каком патриотизме вы говорите?! Она продалась за золотые коньки…», — обрушился на спортсменку самый недовольный комментатор.

На защиту спортсменки встали другие её поклонники. Они отметили, что писать сообщения на английском никто запретить не может, ведь её же нужно общаться и с иностранной аудиторией.

«Успокойтесь уже, борцы за русскую словесность, дайте человеку писать так, как душа хочет. Займитесь пока своим английским. И русским», — занял сторону Медведевой один из пользователей.

«А с каких пор стало плохо писать по-английски? И тоже не понимаю, откуда у людей берётся столько злости в адрес Жени», — выразила недоумение фанатка фигуристки.

«Абсолютно правы! Умничка, что пишет по-английски. Я ею восхищаюсь! Желаю всего самого наилучшего и удивляюсь, откуда у девочки столько ненавистников-завистников!» — добавила другая.

Интересно, что на некоторые комментарии Медведева даёт ответы, причём как на русском, так и на английском. Так, одному иностранному пользователю, который отметил, что у фигуристки плохо записывается звук на видео, она рассказала, что микрофон её телефона сломался, когда она уронила его в воду.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 3 Авг 2018 в 7:39 PDT Спустя несколько дней в лентах 700 тысяч пользователей Instagram появилась новая публикация Медведевой. На этот раз она рассказала о своих новых коньках с лезвиями из розового золота и ботинками со стразами. Спортсменка учла критику в свой адрес и сопроводила сообщение русским переводом. Пользователи оценили старания фигуристки.

«Ну вот и на русском продублировала, чтобы хейтеры не докапывались. Красотка!» — написал довольный болельщик.

«Женя, спасибо, что на русском подпись под фото. Уже хочется, чтобы сезон быстрее начался и можно было увидеть твои новые программы. Скучаем», — добавил другой.

Когда даже после этого одна пользовательница пожаловалась на присутствие английского текста в публикации, закончилось терпение даже у самой Медведевой.