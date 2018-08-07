Американка бросила вызов Медведевой: чем ответит Россия

12-летняя американская фигуристка Алиса Лью стала самой молодой спортсменкой, выполнившей тройной аксель на соревнованиях. В будущем она может составить конкуренцию россиянкам Александре Трусовой и Алене Косторной, блиставших на юниорском первенстве мира. Тем временем олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева раскрыли секреты своих программ на новый сезон.

Американский вундеркинд

Представительница США Алиса Лью стала самой молодой фигуристкой, которой удалось чисто исполнить тройной аксель на соревнованиях.

Спортсменка безупречно выполнила каскад из тройного акселя и двойного тулупа в возрасте 12 лет.

Сложнейший элемент удался американке на Азиатском Кубке по фигурному катанию, который прошел в Бангкоке с 1 по 5 августа.

Лью стала третьей американкой, которой удалось выполнить этот прыжок на международных соревнованиях после Тони Хардинг и Мираи Нагасу. Всего восьми фигуристкам удавалось чисто исполнить тройной аксель, среди которых Мидори Ито, Мао Асада и Елизавета Туктамышева

12-летняя Лью в 2018 году стала чемпионкой США среди юниоров. В своей произвольной программе она выполнила семь тройных прыжков, а на местных соревнованиях в Калифорнии юная рекордсменка чисто исполнила тройной аксель.

Стоит отметить, что на взрослых соревнованиях Алиса не сможет выступать до 2022 года, когда пройдут зимние Олимпийские игры в Пекине.

Чем ответит Россия

Находясь под впечатлениями от рекорда американки Лью, российским любителям фигурного катания не стоит беспокоиться за своих воспитанников.

В марте 2018 года 14-летняя россиянка Александра Трусова впервые в истории женского одиночного фигурного катания чисто исполнила тулуп в четыре оборота на официальных соревнованиях.

Элемент Трусовой удался в произвольной программе на юниорском чемпионате мира, на котором она заняла первое место.

Сама спортсменка отметила, что до сих пор не может поверить в то, что попала в историю женского фигурного катания. «Я так долго их тренировала, но не получалось сделать на соревнованиях, а в Софии удалось.

До конца я, наверное, все равно не поняла, что первая, что попала в историю фигурного катания. Всю неделю после чемпионата мира чувствовала себя очень хорошо.

Читала в интернете про свое выступление. Много писали, видео выставляли. Но потом все прошло. Готовлюсь к новому сезону», — сказала Трусова в интервью журналу «Мир фигурного катания».

На том же юниорском чемпионате мира серебро досталось еще одной представительнице России Алене Косторной. Готовясь к новому сезону, она пообещала, что также выучит четверной прыжок.

«Призрак оперы» и джаз

Готовятся к новому сезону триумфаторы Олимпиады 2018 года в Пхенчхане Алина Загитова и Евгения Медведева.

Обладательница золотой медали Игр-2018 Загитова во время выступления на шоу The Ice-2018 в Осаке (Япония) показала новую короткую программу, которую подготовила для следующего сезона.

Программа Алины выполнена под музыку из «Призрака оперы», а в произвольной она будет кататься под музыкальное сопровождение из оперы «Кармен».

После изменений в правилах, принятых конгрессом Международного союза конькобежцев, тренеру Загитовой Этери Тутберидзе пришлось менять программу спортсменки.

На Олимпийских играх — 2018 Загитова выполнила семь прыжков в конце произвольной программы, тем самым умножив свои баллы на 1,1 за элементы. Теперь максимальное количество элементов, за которые спортсмен может получить надбавку, снижено в короткой программе до одного, в произвольной — до трех.

Стоит отметить, что если бы оценки выставлялись по новой системе, то золото Пхенчхана досталось бы не Загитовой, а Медведевой.

Евгения, перешедшая после завершения сезона к канадскому тренеру Брайану Орсеру , в конце июля поделилась с поклонниками информацией о своих новых программах.

В своем инстаграме она выложила фотографию с тренировки, оставив под ней подпись:

«Сезон-2018/19. Короткая программа — «Orange Colored Sky» в исполнении Натали Коул. Произвольная программа — «Mumuki» (первая часть) и «Libertango» (вторая часть) в исполнении Yo Yo Ma (американский виолончелист китайского происхождения»)».

Стоит отметить, что запись была опубликована на английском языке. Сейчас эта тема активно обсуждается среди поклонников Медведевой.

В своих постах, чаще всего рекламных, Евгения прибегала к использованию английского языка. Это и возмутило часть русскоговорящих подписчиков, обвинивших фигуристку в отсутствии патриотизма.

«Тренера предала, теперь даже на русском перестала писать. Что ж… Переезжай уже туда, милочка, и выступай за другую страну», — прокомментировал одну из записей подписчик.

Медведева пошла на компромисс, добавив к своим постам фразы на русском. Но и это не успокоило публику. «Женечка, а куда делись посты на русском?» — возмутилась поклонница серебряного призера Олимпиады.

«Вы уже не видите русского языка в моих постах? Однако», — ответила на вопрос фигуристка.

Свои новые программы Загитова и Медведева продемонстрируют осенью на контрольных прокатах членов сборной России по фигурному катанию.