Новая потеря: от Тутберидзе сбежала фигуристка

Тутберидзе лишилась очередной ученицы

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе лишилась пятой ученицы за два месяца. Об этом РИА Новости рассказал новый наставник 13-летней Натальи Хабибуллиной.

По словам Сергея Доброскокова, отныне он будет тренировать «очень хорошую и отчаянную» фигуристку. При этом он подчеркнул, что Тутберидзе сама посоветовала ему принять Хабибуллину в свою группу, так как ее переполнена.

«Знаете, у нее совершенно бешеная крутка!» — похвалил тренер новую подопечную.

Доброскоков признался, что впервые в своей карьере встречает подобную фигуристку. Наставник принял решение поставить Хабибуллину в пару с 19-летним Иваном Бальченко и намеревается подготовить их к участию в первенстве России.