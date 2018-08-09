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Новая потеря: от Тутберидзе сбежала фигуристка
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Тутберидзе лишилась очередной ученицы 

Рамблер 2 часа назад
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе лишилась пятой ученицы за два месяца. Об этом РИА Новости рассказал новый наставник 13-летней Натальи Хабибуллиной.
По словам Сергея Доброскокова, отныне он будет тренировать «очень хорошую и отчаянную» фигуристку. При этом он подчеркнул, что Тутберидзе сама посоветовала ему принять Хабибуллину в свою группу, так как ее переполнена.
«Знаете, у нее совершенно бешеная крутка!» — похвалил тренер новую подопечную.
Доброскоков признался, что впервые в своей карьере встречает подобную фигуристку. Наставник принял решение поставить Хабибуллину в пару с 19-летним Иваном Бальченко и намеревается подготовить их к участию в первенстве России.
Ранее сотрудничество с Этери Тутберидзе прекратили четыре фигуристки — Евгения Медведева, Полина Цурская, Дарья Паненкова и Анастасия Тараканова.
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