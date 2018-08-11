Чем наслаждаются сбежавшие от Тутберидзе

После ухода от Этери Тутберидзе российские фигуристки Евгения Медведева, Полина Цурская, Анастасия Тараканова и Дарья Паненкова готовятся к новому сезону под руководством новых специалистов. Некоторые спортсменки уже поделились с поклонниками подробностями своих новых программ. «Газета.Ru» рассказывает о подготовке бывших подопечных Тутберидзе к предстоящим турнирам.
Реванш за Олимпиаду отложен
Серебряный призер Олимпийский игр 2018 года в Пхенчхане Евгения Медведева готовится к предстоящему сезону в Канаде.
Впереди фигуристку ждут новые программы, а также первые турниры под руководством нового тренера — канадца Брайана Орсера. Россиянка со скандалом перешла от Этери Тутберидзе к новому специалисту в мае 2018 года.
В своем инстаграме Евгения поделилась первой информацией о своих новых программах. В короткой она будет выступать под джазовую композицию «Orange Colored Sky» в исполнении Натали Коул, а в произвольной — под «Mumuki» (первая часть) и «Libertango» (вторая часть) в исполнении Yo Yo Ma.
Также россиянка отметила, что постановкой программ занимались Дэвид Уилсон и Сандра Безич.
Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух, комментируя выбор композиций Мендведевой, заявил, что Евгения давно стремилась к танго.
«Libertango уже не раз использовалось различными фигуристами. Это очень «ледовая» мелодия, хорошая для восприятия. В конце концов, если вспомнить историю, 80% программ выиграно под музыку из «Кармен» и «Ромео и Джульетты».
Популярность Libertango Жене не помешает. Уверен, что она хорошо предстанет в новых образах», — цитирует Авербуха RT.
Медведева занималась в группе Тутберидзе с 2007 года. Под руководством специалиста Евгения выиграла почти все соревнования, на которых она принимала участие. На юниорском уровне фигуристка становилась чемпионкой финала Гран-при и чемпионата мира. Во взрослых соревнованиях она по два раза брала золото мирового первенства, чемпионата Европы и финала Гран-при.
На домашнем чемпионате Европы Евгения неожиданно уступила первое место еще одной подопечной Тутберидзе — Алине Загитовой. Для Медведевой это стало первым поражением за 2,5 года.
Главным стартом сезона были Олимпийские игры 2018 года. Там 18-летнюю спортсменку снова ждала неудача. Уступив Загитовой в короткой программе, Медведева показала идентичный с Алиной результат в произвольной. В итоге Евгения вновь уступила высшую ступень пьедестала своей соотечественнице.
9 сентября во Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынке пройдут контрольные прокаты основного состава сборной команды России, на которых Медведева и продемонстрирует публике свои новые программы.
Стоит отметить, что в сезоне-2018/19 Загитова и Медведева не встретятся друг с другом до финала Гран-при. Первая выступит в Финляндии и России, а вторая — в Канаде и Франции. Финал пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере.
Под покровительством Тарасовой
Полина Цурская стала второй фигуристкой, ушедшей из группы Тутберидзе. Примечательно, что сделала она это спустя несколько дней после Медведевой.
Сейчас 17-летняя спортсменка готовится к предстоящему сезону под руководством Елены Буяновой, готовившей олимпийскую чемпионку 2014 года Аделину Сотникову.
«Здесь совершенно новый подход ко мне, все очень нравится. Тренировочный процесс интересный, и он проходит хорошо. Не хочется заглядывать в прошлое и говорить о причинах таких изменений, все-таки главное — это то, что есть сейчас», — сказала Цурская после перехода к новому специалисту.
Программы для нового сезона Цурской поставили Татьяна Тарасова совместно с хореографом Никитой Михайловым.
Цурская работала в группе Тутберидзе с 2013 года. Под ее руководством в сезоне-2015/16 Полина стала чемпионкой юношеской Олимпиады, а также выиграла первенство России среди юниоров и финал юниорского Гран-при.
В надежде выйти из тени
Анастасия Тараканова считается одной из самых талантливых фигуристок России. В финале юниорской серии Гран-при в Нагое она уступила лишь Александре Трусовой и Алене Косторной, которые сейчас занимаются у Тутберидзе. Вероятно, высокая конкуренция в группе побудила Анастасию уйти в Академию фигурного катания Евгения Плющенко.
«Анастасия теперь тренируется в моей академии уже несколько дней. Сейчас мы занимаемся ее восстановлением, под моим руководством она едет на сборы в Болгарию. С сегодняшнего дня мы с хореографами приступаем к постановке программ», — заявил сам Плющенко 12 июля.
На контрольных прокатах, которые прошли в Новогорске, Анастасия уверенно провела короткую программу, однако в произвольной совершила много ошибок.
Свою карьеру Тараканова начала в родном Волгограде. После переезда в Москву фигуристка работала в группах Ирины Климовой и Марии Бутырской, а затем начала сотрудничество со Светланой Пановой. Позднее Анастасия перешла в группу к Тутберидзе, под руководством которой и тренировалась до нынешнего лета.
Загадка Паненковой
Возможно, самое необычное прекращение сотрудничества с Тутберидзе произошло у Дарьи Паненковой.
По словам хореографа Даниила Глейхенгауза, спортсменка просто отказалась выходить на лед.
«Паненкова в очередной раз отказывалась выходить на лед, при всех в раздевалке отвечая, что не хочет идти на тренировку. Ей так же при всех было сказано Тутберидзе, что или она выходит на лед, или покидает сборы. Примечательно, что в этот день присутствовала ее мама. Они предпочли покинуть сборы. Больше ничего о ней мы не знаем», — цитирует Глейхенгауза «РИА Новости».
Спустя несколько дней Паненкова выложила в инстаграм свою фотографию с букетом цветов, сопроводив ее словами благодарности в адрес тренеров.
«Хочу выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу за проделанную работу. Спасибо вам, Этери Георгиевна, Даниил Маркович, Сергей Викторович, Сергей Александрович и Людмила Борисовна за то, что вы сделали для меня. Хочу вам пожелать успешной работы в дальнейшем», — написала Паненкова на своей странице в инстаграме.
Возможно, таким образом Паненкова сделала отсылку к интервью Тутберидзе для «Первого канала», где специалист выразила недовольство неожиданным уходом Медведевой.
«Мне бы хотелось, чтобы у нее хватило совести прийти и подарить цветы, сказать «спасибо».
Это первое. А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили, ну поэтому я себя морально, наверное, к этому приготовила», — сказала Тутберидзе.
Дарья работала в группе Тутберидзе с 2016 года. В сезоне-2017/18 фигуристка пробилась в Финал юниорского Гран-при, где заняла пятое место. На взрослом финале Кубка России она стала третьей, а также заняла восьмое место на взрослом чемпионате России.
В сезоне-2018/19 Паненкова заявлена для участия в двух этапах взрослого Гран-при — в Канаде и Финляндии, однако до сих пор остается неизвестно, куда перешла 15-летняя фигуристка.