За лучшей жизнью: чем наслаждаются сбежавшие от Тутберидзе

Реванш за Олимпиаду отложен

Серебряный призер Олимпийский игр 2018 года в Пхенчхане Евгения Медведева готовится к предстоящему сезону в Канаде.

Впереди фигуристку ждут новые программы, а также первые турниры под руководством нового тренера — канадца Брайана Орсера . Россиянка со скандалом перешла от Этери Тутберидзе к новому специалисту в мае 2018 года.

В своем инстаграме Евгения поделилась первой информацией о своих новых программах. В короткой она будет выступать под джазовую композицию «Orange Colored Sky» в исполнении Натали Коул , а в произвольной — под «Mumuki» (первая часть) и «Libertango» (вторая часть) в исполнении Yo Yo Ma.

Также россиянка отметила, что постановкой программ занимались Дэвид Уилсон и Сандра Безич.

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух , комментируя выбор композиций Мендведевой, заявил, что Евгения давно стремилась к танго.

«Libertango уже не раз использовалось различными фигуристами. Это очень «ледовая» мелодия, хорошая для восприятия. В конце концов, если вспомнить историю, 80% программ выиграно под музыку из «Кармен» и «Ромео и Джульетты».

Популярность Libertango Жене не помешает. Уверен, что она хорошо предстанет в новых образах», — цитирует Авербуха RT.

Медведева занималась в группе Тутберидзе с 2007 года. Под руководством специалиста Евгения выиграла почти все соревнования, на которых она принимала участие. На юниорском уровне фигуристка становилась чемпионкой финала Гран-при и чемпионата мира. Во взрослых соревнованиях она по два раза брала золото мирового первенства, чемпионата Европы и финала Гран-при.

На домашнем чемпионате Европы Евгения неожиданно уступила первое место еще одной подопечной Тутберидзе — Алине Загитовой. Для Медведевой это стало первым поражением за 2,5 года.

Главным стартом сезона были Олимпийские игры 2018 года. Там 18-летнюю спортсменку снова ждала неудача. Уступив Загитовой в короткой программе, Медведева показала идентичный с Алиной результат в произвольной. В итоге Евгения вновь уступила высшую ступень пьедестала своей соотечественнице.

9 сентября во Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынке пройдут контрольные прокаты основного состава сборной команды России, на которых Медведева и продемонстрирует публике свои новые программы.

Стоит отметить, что в сезоне-2018/19 Загитова и Медведева не встретятся друг с другом до финала Гран-при. Первая выступит в Финляндии и России, а вторая — в Канаде и Франции. Финал пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере.

Под покровительством Тарасовой

Полина Цурская стала второй фигуристкой, ушедшей из группы Тутберидзе. Примечательно, что сделала она это спустя несколько дней после Медведевой.

«Здесь совершенно новый подход ко мне, все очень нравится. Тренировочный процесс интересный, и он проходит хорошо. Не хочется заглядывать в прошлое и говорить о причинах таких изменений, все-таки главное — это то, что есть сейчас», — сказала Цурская после перехода к новому специалисту.

Программы для нового сезона Цурской поставили Татьяна Тарасова совместно с хореографом Никитой Михайловым

Цурская работала в группе Тутберидзе с 2013 года. Под ее руководством в сезоне-2015/16 Полина стала чемпионкой юношеской Олимпиады, а также выиграла первенство России среди юниоров и финал юниорского Гран-при.

В надежде выйти из тени

Анастасия Тараканова считается одной из самых талантливых фигуристок России. В финале юниорской серии Гран-при в Нагое она уступила лишь Александре Трусовой и Алене Косторной, которые сейчас занимаются у Тутберидзе. Вероятно, высокая конкуренция в группе побудила Анастасию уйти в Академию фигурного катания Евгения Плющенко.

«Анастасия теперь тренируется в моей академии уже несколько дней. Сейчас мы занимаемся ее восстановлением, под моим руководством она едет на сборы в Болгарию. С сегодняшнего дня мы с хореографами приступаем к постановке программ», — заявил сам Плющенко 12 июля.

На контрольных прокатах, которые прошли в Новогорске, Анастасия уверенно провела короткую программу, однако в произвольной совершила много ошибок.

Свою карьеру Тараканова начала в родном Волгограде. После переезда в Москву фигуристка работала в группах Ирины Климовой Марии Бутырской , а затем начала сотрудничество со Светланой Пановой . Позднее Анастасия перешла в группу к Тутберидзе, под руководством которой и тренировалась до нынешнего лета.

Загадка Паненковой

Возможно, самое необычное прекращение сотрудничества с Тутберидзе произошло у Дарьи Паненковой.

По словам хореографа Даниила Глейхенгауза, спортсменка просто отказалась выходить на лед.

«Паненкова в очередной раз отказывалась выходить на лед, при всех в раздевалке отвечая, что не хочет идти на тренировку. Ей так же при всех было сказано Тутберидзе, что или она выходит на лед, или покидает сборы. Примечательно, что в этот день присутствовала ее мама. Они предпочли покинуть сборы. Больше ничего о ней мы не знаем», — цитирует Глейхенгауза «РИА Новости».

Спустя несколько дней Паненкова выложила в инстаграм свою фотографию с букетом цветов, сопроводив ее словами благодарности в адрес тренеров.

«Хочу выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу за проделанную работу. Спасибо вам, Этери Георгиевна, Даниил Маркович, Сергей Викторович, Сергей Александрович и Людмила Борисовна за то, что вы сделали для меня. Хочу вам пожелать успешной работы в дальнейшем», — написала Паненкова на своей странице в инстаграме.

Возможно, таким образом Паненкова сделала отсылку к интервью Тутберидзе для «Первого канала», где специалист выразила недовольство неожиданным уходом Медведевой.

«Мне бы хотелось, чтобы у нее хватило совести прийти и подарить цветы, сказать «спасибо».

Это первое. А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили, ну поэтому я себя морально, наверное, к этому приготовила», — сказала Тутберидзе.

Дарья работала в группе Тутберидзе с 2016 года. В сезоне-2017/18 фигуристка пробилась в Финал юниорского Гран-при, где заняла пятое место. На взрослом финале Кубка России она стала третьей, а также заняла восьмое место на взрослом чемпионате России.

В сезоне-2018/19 Паненкова заявлена для участия в двух этапах взрослого Гран-при — в Канаде и Финляндии, однако до сих пор остается неизвестно, куда перешла 15-летняя фигуристка.