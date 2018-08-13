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Олимпийский чемпион оценил состояние Медведевой
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Олимпийский чемпион оценил психологическое состояние Медведевой в Канаде 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Чемпион Олимпийских игр — 2006 в парном катании Максим Маринин в интервью "Газете.Ru" высказал мнение о том, как российская фигуристка Евгения Медведева будет справляться с критикой и давлением после отъезда в Канаду.
18-летняя спортсменка расторгла многолетние отношения с тренером Этери Тутберидзе и уехала в Канаду тренироваться к Брайану Орсеру.
"Итоговый результат, который покажет Женя, будет лучшим аргументом в этом споре. Все остальное — это лишь слухи, домыслы и пустые разговоры, которые абсолютно не хочется ни подогревать, ни поддерживать, ни опровергать. Тем спорт и прекрасен, что заранее делать какие-либо выводы нельзя. Если Евгения покажет положительный результат, то все мы сможем сказать: "Да, ее решение уйти к Брайну Орсеру было правильным". Если же она потерпит неудачу, то, соответственно, будет логичным отметить ее ошибку. Эта формула очень простая", — сказал он.
Ранее сообщалось, что Медведева сорвалась на обвинявших ее в отсутствии патриотизма подписчиках.
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