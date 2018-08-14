Медведева опять предала Россию

«Медведева тренера предала, теперь на русском писать перестала?»

Евгения Медведева стала забывать русский язык и пишет в соцсетях только по-английски? Или это просто продуманный план по смене гражданства?

«Переезжай уже туда, милочка»

В последние недели вокруг фигуристки Евгении Медведевой то тлеет, то вспыхивает странный скандал. Обладательницу двух олимпийских наград, весной уехавшую тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру , обвиняют в том, что она… перестала писать в соцсетях по-русски. Конечно, из этого сразу делаются глубокомысленные выводы о том, что Медведева не патриотка. А совсем уж недовольные саркастически призывают спортсменку отказываться от гражданства России. Например, вот так.

«Тренера предала, теперь даже на русском писать перестала. Переезжай уже туда, милочка».

«По-русски писать уже не модно».

«А что, язык Пушкина, которым восхищается весь мир, теперь пустое место?»

«Если я подписываюсь на русского человека, то и читать должна по-русски».

Евгения пыталась сопротивляться. Даже раз ответила на такой гневный комментарий и несколько постов в «Инстаграме» подписала сразу на двух языках.

Однако свою последнюю запись Медведева, пусть и коротко, подписала по-английски. Что это значит? Она и правда отказывается от всего русского? Может, это специальный план по смене флага и гимна, написанный, конечно же, негодными американцами?

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 10 Авг 2018 в 7:53 PDT Или Жене просто надоели недалёкие люди?

А Медведева вообще изменилась?

В первую очередь не помешает разобраться, а насколько же справедливы обвинения фанатов в адрес Медведевой. Неужели, уехав в Канаду, она действительно стала старательно избегать использования русского языка в «Инстаграме» — соцсети, которой пользуется чаще всего.

Двукратная чемпионка мира объявила, что уходит от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру и будет тренироваться в Канаде, в начале мая. С учётом того, что Медведева выкладывает посты не так часто и весной у неё как раз был большой перерыв, провести границу довольно просто.

Итак, с 12 мая Евгения выложила в «Инстаграме» 22 поста, включая и рекламные (естественно, направленные на определённую аудиторию). Из них восемь имеют подпись на английском языке, семь — на русском, три — на обоих сразу, ещё один — на японском. Три других либо вообще не имеют подписи, либо язык, на котором хотела высказаться спортсменка, нельзя установить. Одним словом, по-английски она и правда пишет в соцсети чуть-чуть чаще, чем по-русски.

А теперь для сравнения возьмём те же самые 22 поста, но выложенные до 12 мая. С учётом того, что Медведева не так уж активно пользуется соцсетями, эта подборка охватывает почти целый год, начиная с июня 2017-го. А тогда, понятное дело, у девушки даже мыслей не было о том, что в олимпийском сезоне что-то может пойти не так и ей придётся менять тренера и переезжать.

Итого: 10 записей на английском языке, восемь — на русском, и ещё четыре — без подписей на каком-либо определённом языке. Выходит, Медведева совершенно не поменялась?

Изменилось лишь одно. Совпадение это или нет, но именно с мая 2018-го Медведева вновь открыла комментарии к своим записям, закрытые на время Олимпийских игр и нескольких следующих месяцев. И теперь практически каждый может написать что-то в ответ на фото или видео девушки.

Вот они и пишут.

Свой предатель

Евгения Медведева — спортсменка невероятно популярная в мире. И можно даже поспорить, где у неё больше поклонников — в России или за её пределами. И с теми, кто за неё переживает, она может общаться на языке, который ей удобен. К сожалению, в России этого понять и принять не могут. Многим россиянам вообще непривычна мысль о том, что люди могут разговаривать не только на русском языке. А ведь кроме русского и даже английского есть и другие.

Многие спортсмены в Европе охотно разговаривают на трёх-четырёх языках, и это везде считается их достоинством — они всегда готовы пообщаться и с фанатами, и с прессой, и с соперниками.

А в России не так. Едва спортсмен заговорил по-английски — предатель. Уехал тренироваться в другую страну — предатель. Постоянно живёт где-то за границей — предатель.

И только когда выигрывает медали под флагом России — свой, близкий, родной.

Пока российский спорт, да и жизнь в нашей стране в целом такова. И враз что-то изменить невозможно. Всегда найдутся ненавистники, хейтеры, квасные патриоты, готовые залить грязью тех, кто не руководствуется их канонами и стандартами. Евгения Медведева решила от этих стандартов отойти и уехать в Канаду. Но она по-прежнему российская спортсменка.

Если она сменит гражданство, возмущаться этим будут все те же люди, которые пишут о языке. А если в какой-то момент вернётся в Россию и будет писать только по-русски, им наверняка не понравится, что она фотографируется с Ханю или Шибутани. Неужто своих звёзд нет?

Так что ответить им можно комментарием к одной из записей, в которой многие возмущались тем, что Медведева пишет по-английски: «А не отвалить ли вам от Женечки? На русском!»