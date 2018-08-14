Известная российская фигуристка попала в аварию 

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию в танцах на льду Анжелика Крылова попала в ДТП в московском районе Крылатское, пишут «Вести.ру».
В результате аварии бывшая фигуристка получила ушибы мягких тканей головы, травму шейного отдела позвоночника и сотрясение головного мозга. За помощью к медикам спортсменка обратилась лишь на следующий день после происшествия.
Виновником ДТП стал водитель автомобиля, который врезался в машину фигуристки.
Анжелика Крылова выступала в танцах на льду в паре с Олегом Овсянниковым. В 1998 году они стали серебряными призерами Олимпиады в японском Нагано, в 1998 и 1999 годах становились чемпионами мира.