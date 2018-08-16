Месть за Олимпиаду: Медведева vs Загитова

Месть за Олимпиаду: Медведева и Загитова сойдутся на Ходынке

9 сентября на арене «Мегаспорт» пройдут контрольные прокаты с участием лучших фигуристов страны. Евгения Медведева впервые за долгое время встретится с Алиной Загитовой, которой она проиграла золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также тренером Этери Тутберидзе , от которой ушла после завершения сезона.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила дату контрольных прокатов спортсменов национальной команды перед стартом нового сезона.

«9 сентября на льду арены «Мегаспорт» пройдут традиционные открытые прокаты фигуристов основного состава сборной команды страны.

Поклонники фигурного катания, которые в этот день придут на Ходынку, получат уникальную возможность первыми увидеть выступления всех участников сборной, включая Евгению Медведеву, которая теперь тренируется в Канаде», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации.

Для обладательницы серебряной медали Олимпийских игр 2018 года это будет первое официальное выступление после ухода от тренера Этери Тутберидзе.

Медведева уже поделилась со своими поклонниками названиями композиций. Короткая программа будет представлена под джазовую музыку Orange Colored Sky американской исполнительницы Натали Коул

В произвольной программе Медведева будет выступать под композиции китайского виолончелиста Йо Йо Ма. Первая часть будет исполняться под мелодии Mumuki, а вторая — дом Libertango.

Как заявила фигуристка, предстоящий сезон будет для нее полон перемен

«Я не хочу стоять на одном месте. Хочу максимально дополнить, преобразить свой образ.

Брайан открыл для меня, наверное, абсолютно новый мир: как присесть на ногу, куда направить конек.

Я даже представить себе не могла, что так можно», — отметила Медведева в интервью на шоу Dreams on Ice.

Сейчас Евгения тренируется в Канаде и делится со своими подписчиками в инстаграме фотографиями с партнерами по группе.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова уже продемонстрировала публике свою короткую программу на шоу в Японии. Она поставлена под музыку из произведения «Призрак оперы». В произвольной фигуристка будет выступать под композицию из оперы «Кармен».

В конце июля россиянка была номинирована на звание лучшей спортсменки 2018 года по версии Женского спортивного фонда.

Успех на Играх-2018 принес Алине популярность в Стране восходящего солнца. После того, как Загитова сообщила о желании завести собаку породы акита-ину, ей был торжественно вручен трехмесячный щенок этой породы. Это произошло в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ

А недавно 16-летняя фигуристка снялась в рекламе японской мобильной игры.

По сюжету ролика россиянка в образе одной из героинь игры превратилась в волшебницу.

«Как и волшебницы, большую часть своего времени я провожу на тренировках и выступлениях. И по ходу работы я сталкиваюсь с трудностями и переживаю минуты отчаяния. Но я всегда нахожу выход из любой ситуации. Надеюсь, что вы смогли прочувствовать это в нашем видеоролике.