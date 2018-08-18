Как в бизнесе: Медведеву и Загитову оставили в истории

Добавить остроты: почему обнулили рекорды Медведевой

17 августа Международный союз конькобежцев (ISU) на очередном заседании принял решение обнулить мировые рекорды в фигурном катании. Все они были признаны историческими. Теперь, согласно правилам, баллы будут начисляться по новой схеме. По мнению главы Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова, нововведение является обоснованным и логичным. Вице-президент ISU Александр Лакерник и вовсе заявил, что «официально мировых рекордов никогда не существовало».

Международный союз конькобежцев (ISU) все-таки пришел к консенсусу вопросе изменения внесения поправок в правила в фигурном катании. Изменения коснулись и системе начисления оценок за показательные элементы фигуристов. Так, баллы будут начисляться по шкале от »-5» до »+5», тогда как раньше система была от »-3» до +3» баллов.

Нововведение повлияло, в свою очередь, на статус мировых рекордов, установленных фигуристами до предстоящего сезона-2018/19. Теперь все достижения будут считаться историческими, а новые достижения будут внесены в обновленный рейтинг.

Впрочем, включение новой системы должно добавить объективности оценивания выступления фигуристов, ведь на каждом отдельном турнире судьи по-разному выставляют баллы. Что касается спортсменов, то ситуация с обнулением рекордов (что в первую очередь наиболее актуально для фигуристов-одиночников) непременно разбудит в них новое чувство концентрации, конкуренции и мотивации достигать новых высот.

О том что мировое фигурное катание в последнее время претерпевает серьезные изменения, в интервью «Газете.Ru» ранее заявил чемпион Олимпиады-2006 Максим Маринин , который выступал в паре с Татьяной Тотьмяниной . По его мнению, это вызвано намерением добавить «остроты» в спортивную борьбу.

«Спорт и фигурное катание в частности сильно «омолодились», правила меняются весьма часто. Фигурное катание давно перестало быть консервативным видом спорта. Даже я, выступая в свое время на профессиональном уровне, успел это застать. Все это в свою очередь влияет на то, кто становится главным объектом внимания.

Фигурное катание сейчас подобно бизнесу: общественность и даже Международный союз конькобежцев заинтересованы в новых победителях. Никому не выгодно, чтобы кто-то один, какая-то определенная страна побеждала постоянно», — сказал Маринин.

Новый регламент оценил и президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков , по словам которого шаг аннулировать все мировые рекорды является логичным.

«Теперь будет действовать совершенно другая система оценок, количество элементов уменьшится, а соответственно, и сумма баллов изменится. И потом рекорды никто не отменял — они просто переведены в разряд «исторических». Они должны сохраниться. Система оценок меняется очень часто, но не забывать же каждый раз о рекордах. Нашим фигуристам остается только устанавливать новые», — цитирует президента ФФККР RT.

В ISU и вовсе заявили, что «официально мировых рекордов никогда не существовало».

«Изменилась система — в связи с этим некоторые результаты сравнивать вообще нельзя. У девочек более-менее можно — они будут, скорее всего, похожими. У мальчиков и пар в произвольном катании станет на один элемент меньше, это другая система.

Старое останется для памяти, я не вижу в этом большого предмета для дискуссии и споров. Рекорды ставятся при разных бригадах судей, при разных условиях.

Историческое достижение останется историческим, его никто не аннулирует. Результаты сравнивать все равно кто-то будет», — приводит ТАСС слова вице-президента Международного союза конькобежцев Александра Лакерника.

Нейтральную позицию высказала еще одна олимпийская чемпионка Турина Татьяна Навка , которая на Играх-2006 триумфально выступила в паре с Романом Костомаровым в танцах на льду. Навка, к слову, с Костомаровым обладала тремя рекордными оценками: в обязательном танце, произвольной программе и общей сумме по итогам трех компонентов.

«Поскольку карьеру я завершила уже 12 лет назад, отмена моего рекорда расстроила не сильно. Мне кажется, это очень индивидуальная история. У каждого спортсмена свои ценности. В каком-нибудь конькобежном спорте, например, мировые рекорды куда важнее, все же там учитывается время, а не баллы. Фигурное катание больше связано с искусством, с творчеством. С другой стороны, в одиночном катании оценка — это прыжки», — сказала Навка в беседе с RT.

Мужское одиночное катание:

Короткая программа: 112,75 — Юдзуру Ханю (Япония);

Произвольная программа: 223,20 — Ханю;

Итоговый балл: 330,43 — Ханю.

Женское одиночное катание:

Короткая программа: 82,92 — Алина Загитова (Россия);

Произвольная программа: 160,46 — Евгения Медведева (Россия);

Итоговый балл: 241,31 — Медведева.

Парное катание:

Короткая программа: 84,17 — Татьяна Волосожар и Максим Траньков (Россия);

Итоговый балл: 245,84 — Савченко и Массо.

Танцы на льду:

Произвольный танец: 123,47 — Пападакис и Сизерон;

Итоговый балл: 207,20 — Пападакис и Сизерон.