«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины

«Маленький террор»: российских фигуристок убирают с вершины

В России продолжают оценивать решение Международного союза конькобежцев (ИСУ), который внес изменения в правила в фигурном катании, в результате чего были аннулированы все мировые рекорды. По мнению легендарного тренера Татьяны Тарасовой, ИСУ поступил некорректно, не обсудив нововведения со спортсменами и специалистами.

17 августа Международный союз конькобежцев (ИСУ) принял решение внести изменения в систему оценок в фигурном катании. Теперь исполнение элементов будет оцениваться по шкале от «-5» до «+5» баллов, тогда как ранее система оценивания была от «-3» до «+3». В связи с тем, что с введением новых правил сравнивать новые достижения фигуристов с уже установленными рекордами будет необъективно, ИСУ обнулило все мировые рекорды, четыре из которых принадлежали россиянам.

Остальные мировые рекорды принадлежали японскому фигуристу Юдзуру Ханю, немецкой паре Алене Савченко и Бруно Массо , а также французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону . Теперь их достижения переведены в разряд «исторических», а мировые рекорды будут называться просто «лучшими результатами».

Новые правила в фигурном катании должны поспособствовать более объективным оценкам со стороны судей, а также повысить интерес и конкуренцию среди спортсменов. Например, Медведева и ранее регулярно била свои же рекорды, а введение новых правил простимулирует ее конкурировать со своими соперницами, в том числе из сборной России.

Впрочем, сам факт того, что мировые рекорды аннулированы, нисколько не расстраивает ни спортсменов, ни тренеров. По их мнению, результаты останутся в истории, а название «мировой рекорд» так и останется названием. Из этого можно сделать вывод, что фигуристы к своим рекордам относятся с некоторым скепсисом.

«Ничего в этом нет ужасного, что нам оглядываться на наши рекорды? Их никто не аннулирует, они просто уходят в историю. Если кому-то интересно, они могут смотреть на эти результаты. Рекорды остаются в памяти людей и в истории навсегда, рекорды не отменяются, просто вступает в силу новая система судейства, которая не может соперничать со старой — у нее другие правила», — сказала она.

Впрочем, само введение новой системы Тарасова раскритиковала из-за того, что руководство ИСУ не стало никоим образом советоваться с тренерами и специалистами по поводу проводимых реформ.

«Все тренеры в мире были против этой системы, но с нами никто не считался, никто нас не спрашивал, это как-то безобразно выглядит. Мы воспитали несколько поколений спортсменов, нужно это было обсудить, но теперь все в ужасе.

Самое главное — найти пути развития фигурного катания, оценивать четверные прыжки. Мне кажется, что эта система не позволяет развивать новые интересные технически сложные направления, она не мотивирует, нельзя упрощать, чтобы кучке людей — судей — было удобно судить», — добавила Тарасова.

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков и вовсе выразил мнение, что действия Международного союза конькобежцев являются логичными и закономерными.

«Если в систему судейства внесены некоторые коррективы, то цифры в оценках будут уже другие, и это автоматически влечет за собой то, что теперь будут другие рекорды в плане цифровых значений. На моем веку система судейства менялась уже несколько раз, никто же не будет сохранять систему, если ее нужно совершенствовать, только ради того, чтобы сохранить рекорды.

Эти рекорды сохранятся, просто они будут историческими, а у спортсменов будет возможность устанавливать новые рекорды. Ничего глобального не произошло. Это вполне закономерное решение, ничего такого тут нет. Как всегда, у нас немного преувеличивают значение рекордов», — цитирует Горшкова ТАСС.

Любопытно, но решению ИСУ аннулировать рекорды российских фигуристов нашлась и оппозиционная сторона. Так, известная в прошлом фигуристка Анастасия Гребенкина выразила мнение, что руководство Международного союза конькобежцев намеренно обнулила достижения россиян, чтобы «подвинуть российских фигуристок с пьедестала».

«Они уже не знают, как с российскими спортсменами бороться, придумывают, как бы еще нас не допустить на первые места. Но, конечно, это несправедливо. Что хотят, то и делают. «Террором» это не назвать, но маленьким «террорчиком» — вполне.

А что касается очередного витка изменений, то как оценить качество исполнения, по каким критериям? Это же не высота прыжка или пролета?! Как вести себя россиянам в новой системе оценок? А как обычно — быть на десять голов выше всех. Если ты будешь кататься наравне с соперниками и если ты из России, то тебя просто «уберут», значит, нужно быть однозначно лучше. Так что нужно пахать, работать. А что делать?» — приводит слова Гребенкиной НСН.

Стоит отметить, что прошлая система оценивания была введена боле десяти лет назад — перед началом сезона-2004/05. В следующие 13 лет она регулярно и детально корректировалась. Тогда весь мир фигурного катания был недоволен произошедшим на Олимпийских играх 2002 года.

Напомним, на Играх в Солт-Лейк-Сити произошел крупный скандал: в соревнованиях пар в произвольной программе борьбу за золотые медали вели российские фигуристы Елена Бережная Антон Сихарулидзе , а также канадцы Жами Сале и Давид Пеллетье.

Тогда россияне выступали первыми, но в своем выступлении допустили небольшую ошибку: на приземлении с двойного акселя вместо выезда был сделан шаг, что является нарушением. Канадцы же свой номер откатали «чисто». Однако судьи оценили прокат Бережной и Сихарулидзе выше, в результате чего российская пара завоевала золотые медали Игр, а Сале и Пеллетье — серебряные.

Общественность была настолько возмущена, что ИСУ была вынуждена отстранить от занимаемых должностей нескольких своих судей, а также изменить всю систему оценивания. Более того, на одной из пресс-конференций ИСУ было объявлено о беспрецедентном решении впервые за всю историю фигурного катания: канадской паре заменили серебряные медали на золотые. Россияне при этом остались олимпийскими чемпионами.