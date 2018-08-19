«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения

Евгения Медведева ответила на обвинение в национальном предательстве

Российская фигуристка и призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева вновь столкнулась с критикой со стороны болельщиков, недовольных ее решением покинуть группу Этери Тутберидзе и уехать в Канаду. На этот раз 18-летняя спортсменка не удержалась и ответила своему подписчику, обвинившему ее в предательстве.

Российская фигуристка Евгения Медведева выразила благодарность своим болельщикам, которые поддерживают ее по ходу подготовки к новому сезону. Однако среди поклонников 18-летней спортсменки есть и группа людей, недовольных ее поведением. Так, в Медведева не удержалась и ответила одному из своих подписчиков. В частности, собеседник фигуристки обвинил ее в предательстве.

«Зачем ты нас предала?» — написал подписчик, который, к слову, на следующий день признался в любви к Медведевой и заявил, что переживает за нее на всех соревнованиях.

«Обожаю. Вот именно поэтому я знаю своих настоящих фанатов лично. И я им благодарна, что они всегда рядом. А не люди, готовые переобуться в воздухе», — прокомментировала Медведева данный диалог со своим подписчиком в инстаграме.

Напомним, что 18-летняя фигуристка в мае этого года приняла решение отказаться от сотрудничества с российским тренером Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где теперь занимается в группе известного специалиста Брайна Орсера. Данный ход был во многом обусловлен неудачей Медведевой на зимних Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане.

Фигуристка упустила победу в соревнованиях женского одиночного катания и стала серебряным призером. Золотую медаль завоевала 16-летняя соотечественница Медведевой Алина Загитова , которая также занимается под руководством Тутберидзе. Еще одно серебро Евгения завоевала в командных соревнованиях. После 11 лет совместной работы с Тутберидзе фигуристка приняла решение сменить тренера.

Переезд Медведевой в Канаду был неожиданным и вызвал волну критики в адрес спортсменки. Недовольной осталась и сама Тутберидзе, по словам которой, она ожидала благодарности со стороны молодой фигуристки.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать «спасибо». Это первое. А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили, ну поэтому я себя морально, наверное, к этому приготовила», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

К слову, пересечься со своим бывшим тренером Медведева сможет уже 9 сентября в Москве. В этот день во Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынке состоятся контрольные прокаты, на которых фигуристы и фигуристки сборной России продемонстрируют свои новые произвольные программы. Там же выступит и Медведева с Загитовой.

Впрочем, на этапах Гран-при спортсменки будут разведены. Медведева выступит на соревнованиях в Канаде (26-28 октября) и во Франции (23-25 ноября), а Загитова — в Финляндии (2-4 ноября) и в Москве (16-18 ноября).

Стоит отметить, что сама Медведева уже не первый раз сталкивается с негативными комментариями в своих социальных сетях. Вместе с тренировками и подготовкой к новому сезону россиянка привыкает к жизни в Канаде и пытается усовершенствовать свои знания английского языка. В частности, фигуристка в последнее время делает публикации в своем инстаграме на иностранном, однако некоторые подписчики выражают в связи с этим недовольство.

«По-русски писать уже не модно. Тренера предала, теперь даже на русском перестала писать. Что ж… Переезжай уже туда, милочка, и выступай за другую страну», — пишут пользователи.

Увидев ряд негативных комментариев, Медведева стала публиковать посты на двух языках: русском и английском. Однако даже после этого поклонники не перестали критиковать спортсменку.

«Женечка, а куда делись посты на русском?» — вопросила подписчица.

«Вы уже не видите русского языка в моих постах? Однако», — ответила на вопрос фигуристка.

Известно, что Медведева обладает сильным характером и реагирует на критику по-своему. Об этом рассказала и многократный призер чемпионатов Европы, известный тренер по фигурному катанию Виктория Волчкова в эксклюзивном интервью «Газете.Ru»