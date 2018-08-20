Медведева показала необычный кадр из Торонто

Российская фигуристка Евгения Медведева показала, как проводит свободное время в Канаде, передает "Советский спорт".
Спортсменка в свой инстаграм выложила фотографию, где она позирует с чашкой кофе на фоне разгуливающих гусей.
"Кофе, гуси. Добро пожаловать в Торонто", — написала россиянка под снимком.
18-летняя Медведева в мае 2018 года расторгла долголетние отношения с тренером Этери Тутберидзе, переехав в Канаду тренироваться под началом Брайана Орсера.
Ранее сообщалось, что Медведева ответила на обвинения в национальном предательстве.