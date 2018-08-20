Ещё
Медведева показала необычный кадр из Торонто
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведева поделилась фотографией с гусями из Канады 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева показала, как проводит свободное время в Канаде, передает "Советский спорт".
Спортсменка в свой инстаграм выложила фотографию, где она позирует с чашкой кофе на фоне разгуливающих гусей.
"Кофе, гуси. Добро пожаловать в Торонто", — написала россиянка под снимком.
18-летняя Медведева в мае 2018 года расторгла долголетние отношения с тренером Этери Тутберидзе, переехав в Канаду тренироваться под началом Брайана Орсера.
Ранее сообщалось, что Медведева ответила на обвинения в национальном предательстве.
Газета.Ru: последние новости
Фигуристка Медведева ответила на обвинения в национальном предательстве Российская фигуристка попала в ДТП в Москве Загитова и Медведева представят новые программы 9 сентября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна спортсменка захотела выступать за другую страну23
Бестемьянова рассказала о подставе для Загитовой8
Хоркина сравнила жизнь в России и США7
Отвернувшегося от флага РФ украинца захотели наказать
Дзюба поставил Лукашенко на место114
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
00:48
«Так я зарабатываю на хлеб»: Емельяненко отправили в больницу
MMA Статьи
03:12
Российская фигуристка обескуражила интимными фото
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение