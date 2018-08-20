Медведева показала необычный кадр из Торонто

Медведева поделилась фотографией с гусями из Канады

Спортсменка в свой инстаграм выложила фотографию, где она позирует с чашкой кофе на фоне разгуливающих гусей.

"Кофе, гуси. Добро пожаловать в Торонто", — написала россиянка под снимком.

18-летняя Медведева в мае 2018 года расторгла долголетние отношения с тренером Этери Тутберидзе , переехав в Канаду тренироваться под началом Брайана Орсера

A post shared by Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) on Aug 19, 2018 at 1:00pm PDT

Ранее сообщалось, что Медведева ответила на обвинения в национальном предательстве.